Otevřete dnes skříňku pod dřezem a sáhněte na trubku. Pokud najdete 1 věc, teče vám tam bokem voda

Většina úniků vody v domácnosti se neohlásí žádnou louží ani hlasitým kapáním. Voda si celé týdny tiše prosakuje z jednoho spoje pod dřezem, saje se do dřevotřísky a účet za vodu pomalu roste. Přitom stačí pár vteřin a jeden jednoduchý hmat, abyste zjistili, jestli se to děje i u vás doma.
Co ucítíte pod prsty, když sáhnete na trubku
Otevřete skříňku, připravte si suchou ruku a přejeďte prsty po sifonu i po trubce, která z něj vede do zdi. Když je některý spoj netěsný, zůstává na spodní straně potrubí nebo na převlečné matici drobná kapka. Právě ta jediná kapka prozradí, že voda uniká bokem, i když ve skříňce zatím žádná louže není.
Napovědět umí i další drobnosti. Zatuchlý pach z uzavřené skříňky, tmavé nebo zvlněné místo na dně, odloupnutý povrch dřevotřísky. Pokud si do skříňky ukládáte hrnce a najdete je vlhké, aniž by je někdo myl, jde o stejný signál.
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Ne každá vlhkost pod dřezem znamená prasklý spoj. V uzavřené a špatně větrané skříňce se sráží vzdušná vlhkost a studená trubka se orosí podobně jako sklenice vytažená z lednice. Rozdíl naštěstí odhalíte během chvíle.
Postupujte takto:
Nejdřív celé potrubí i sifon do sucha otřete. Pusťte do dřezu vodu o pokojové teplotě a naráz ji nechte odtéct. Ledově studené vodě se vyhněte, ochlazená trubka se orosí a kondenzaci si snadno spletete se skutečným únikem. Jakmile voda odteče, potrubí znovu prohmatejte. Objeví-li se čerstvá kapka, máte netěsný spoj.
Přesné místo pak najde obyčejný papír. Trubky a matice oviňte kuchyňskou utěrkou nebo na dno skříňky rozprostřete noviny. I nepatrná kapka udělá na papíře tmavý flek a vy hned víte, kudy uniká.
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Zdaleka nejčastěji za problémem stojí opotřebená gumová těsnění a spoje, které časem povolí. Guma po letech zestárne a přestane pružit, takže spoj vodu neudrží. Jindy je spoj jen mírně vyosený, trubky na sebe přesně nedosednou a matici pořádně nedotáhnete.
Voda ale nemusí unikat pouze ze sifonu. Netěsnit umí i těsnění kolem výpusti ve dně dřezu, spára mezi dřezem a pracovní deskou nebo okolí baterie. Staré kovové trubky bývají prorezlé a prosakují dírkami, které pouhým okem skoro nejsou vidět.
Zrádný je případ, kdy po sifonu jen stéká voda z přívodní hadičky k baterii. Vypadá to na netěsný odpad, přitom kape o kus výš. Proto hledejte i nad sifonem, nejen pod ním.
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Spoustu úniků spravíte za pár minut svépomocí. Když převlečná matice prosakuje, dotáhněte ji, zprvu rukou a teprve pak s pomocí kleští. Plast má měkký závit, silou ho snadno strhnete. A pokud na sebe trubky nesedí přesně, nejdřív spoj rozvolněte, díly narovnejte proti sobě a matici teprve potom přitáhněte.
Jakmile těsnění doslouží, koupíte celou sadu v hobbymarketu zhruba za 100 korun. Odpad si rozmontujte, kroužky pod teplou vodou opláchněte a pořádně si je prohlédněte. Ztratily pružnost, jsou naprasklé nebo zdeformované? Pak je vyhoďte a nasaďte nové. Dokud nemáte náhradní díl, spoj provizorně zaslepíte silikonem nebo instalatérskou páskou. Místo, odkud kape, ale nejdřív osušte.
Některé situace už ale svépomoc přerostou. Do rukou instalatéra patří:
Přečtěte si také: Zelináři prosí Čechy: tuhle zeleninu nikdy nekupujte v pondělí. Vysvětlili, jak dlouho leží v regálu kovová trubka prožraná rzí, matice s přetaženým závitem, únik, který se pořád vrací.
U starého potrubí je nejjistější vyměnit rovnou celou plastovou sestavu, protože je levná a nasadíte ji bez velkého kutilství.
Proč se to nevyplatí odkládat
I slabý únik dokáže za pár týdnů nasáknout do podlahy, rozmáčet dno skříňky a promítnout se do účtu za vodu. Trvale vlhké místo je navíc rájem pro plíseň, která se ze skříňky umí rozšířit do celé kuchyňské linky.
Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tenhle skleněný sifon s kovovou hlavou, byl na chatě hvězda. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč Voda z netěsného spoje se postupně vsakuje do dřevotřísky i podlahy a trvale vlhké místo pak láká plíseň. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Samotné vytírání kapek problém nevyřeší, dokud neodstraníte jeho příčinu. „Opravujete symptom, ale nestaráte se o skutečný problém,” řekl pro National Geographic Jordan Peccia, profesor chemického a environmentálního inženýrství na Yaleově univerzitě. Dokud tedy spoj netěsní, plíseň se bude vracet.
Plísni se v malém množství úplně nevyhnete, u citlivějších lidí ale může spouštět alergické reakce. Skříňku proto udržujte suchou a větranou, vlhké houbičky ani hadry v ní nenechávejte a rozlitou vodu hned utřete. A jednou za čas do skříňky sáhněte znovu. Trubka, která zůstává suchá, je ta nejlepší zpráva.
Zdroje: https://www.receptyprimanapadu.cz/dilna-a-hobby/jak-zabranit-unikum-vody-umyvadlo/, https://koupelna-rea.cz/jak-utesnit-sifon-pod-drezem-otazky-a-odpovedi, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-opravit-sifon-30000504.html, https://www.nationalgeographic.cz/specialy/plisen-je-ve-vlhke-kuchyni-velice-urputny-protivnik/, https://www.odpovedi.cz/otazky/kde-je-problem-proc-mam-pod-drezem-vlhko