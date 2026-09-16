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Otevřete dnes skříňku pod dřezem a sáhněte na trubku. Pokud najdete 1 věc, teče vám tam bokem voda

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Většina úniků vody v domácnosti se neohlásí žádnou louží ani hlasitým kapáním. Voda si celé týdny tiše prosakuje z jednoho spoje pod dřezem, saje se do dřevotřísky a účet za...
Otevřete dnes skříňku pod dřezem a sáhněte na trubku. Pokud najdete 1 věc, teče vám tam bokem voda

Otevřete dnes skříňku pod dřezem a sáhněte na trubku. Pokud najdete 1 věc, teče vám tam bokem voda

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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