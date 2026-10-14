Otevřete dnes mrazák a podívejte se na těsnění dvířek. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně

Do mrazáku se většinou díváme jen tehdy, když sháníme kuře na nedělní oběd nebo poslední kelímek zmrzliny. Gumový lem kolem dvířek přitom o stavu spotřebiče prozradí víc než kterýkoli displej. Stačí vědět, kam se podívat, a hned zjistíte, jestli vám mrazák potichu neprodražuje účet za elektřinu.
Bílá krusta na gumě je varovný signál
Otevřete dvířka a projeďte očima celý obvod těsnění. Pokud na gumě nebo těsně vedle ní uvidíte námrazu či drobné kousky ledu, máte jasný důkaz, že do mrazáku proniká vzduch z kuchyně. Ten s sebou nese vlhkost, která se v mrazu rychle mění v jinovatku. Na první pohled přitom takový poprašek působí nevinně a snadno ho přehlédnete.
Podle toho, kde se led drží, odhalíte i místo úniku. Když je námraza nahromaděná hlavně u jednoho rohu nebo podél jedné strany dvířek, guma tam pravděpodobně nedoléhá. Vlhkost se ale do mrazáku dostává i jinými cestami, typicky při častém otevírání nebo když do něj vložíte ještě teplé jídlo.
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Námraza na těsnění sama od sebe nezmizí a spíš se zhoršuje. Přes ledovou vrstvu dvířka nedokážou pořádně dosednout, takže se drobná škvíra den za dnem rozšiřuje. Čím víc teplého vzduchu dovnitř projde, tím víc ledu přibude.
Gumě navíc dlouhodobý kontakt s ledem škodí. Těsnění, které je týdny obalené námrazou, se může poškodit natolik, že pak nepomůže ani důkladné odmrazení.
Na led nikdy s nožem
Než se do ledu pustíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Ledový lem pak nechte povolit teplem. Přiložte na něj hadřík namočený v teplé vodě a po rozmrazení vytřete dosucha gumu i plochu rámu, ke které přiléhá. Kovové a ostré předměty k tomu nepoužívejte. Jedno nešikovné škrábnutí nožem nebo šroubovákem dokáže protrhnout plastový vnitřní plášť či trubičky výparníku a taková škoda bývá neopravitelná.
Přečtěte si také: Kdo má ve spíži tuhle skleněnou dózu po babičce, vyhrál. Sběratelé ze zahraničí za ni dávají i 25 000 Kč Proužek papíru prozradí, jestli guma těsní
Když je těsnění čisté a suché, vyzkoušejte jednoduchý test:
Mezi gumu a rám vložte proužek papíru a dvířka zavřete. Papír pomalu táhněte k sobě. Když ho musíte vytahovat silou, guma na tom místě správně doléhá. Jestli vyklouzne lehce jako z obálky, je tam mezera. Takhle projděte celý obvod dvířek, tedy horní i spodní hranu, obě strany a všechny čtyři rohy.
Prohlédněte zblízka i samotnou gumu. Natržený profil, místa, kde guma zůstala trvale splasklá a ztratila pružnost, nebo tmavé skvrny plísně v záhybech ukazují, že těsnění dosluhuje. Než ho odepíšete, ověřte, že dvířkům v dovření nepřekáží nic z obsahu mrazáku.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co vidíte Co to znamená Námraza nebo drobné kousky ledu na gumě či těsně vedle ní Do mrazáku proniká vzduch z kuchyně Námraza nahromaděná hlavně u jednoho rohu nebo podél jedné strany dvířek Guma tam pravděpodobně nedoléhá Papír jde ven ztuha a musíte ho vytahovat silou Guma na tom místě správně doléhá Papír vyklouzne lehce Na tom místě je mezera Natržená, trvale splasklá nebo nepružná guma, tmavé skvrny plísně v záhybech Těsnění dosluhuje Netěsnou gumu lze spravit i vyměnit Přečtěte si také: Kolik si vydělá pekař, který začíná ve 3 ráno? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Když papír na jednom místě prokluzuje, zkuste nejdřív gumu v tom úseku jemně vytáhnout prsty od dvířek, aby se k rámu mrazáku přimkla těsněji. Pokud mezera přetrvá, pomůže jen nová guma. Celý mrazák kvůli tomu měnit většinou netřeba. Správný díl dohledáte podle modelového označení z typového štítku a s montáží pomůže autorizovaný servis.
Gumě prospěje, když ji při běžném úklidu kuchyně přejedete vlhkým hadříkem a záhyby vyčistíte měkkým kartáčkem. Nečistoty, které v nich zůstanou, ji postupně narušují a těsnění pak doslouží dřív.
Pravidelné otírání gumy vlhkým hadříkem a čištění jejích záhybů pomáhají, aby těsnění mrazáku vydrželo déle. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kompresor kvůli škvíře jede přesčas
Každá škvíra u dvířek pouští dovnitř teplejší vzduch z kuchyně, který musí spotřebič znovu vychladit. Motor chlazení se proto rozbíhá častěji a pokaždé běží déle, než by musel. Hodiny chodu navíc se sčítají na elektroměru a zkracují životnost kompresoru.
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Svou roli hraje i námraza na vnitřních stěnách. Led chlad špatně propouští, takže spotřebič musí pracovat usilovněji, a u silné vrstvy může spotřeba vzrůst až o 75 procent.
Zdroje: https://easybear-appliancerepair.com/blog/ge-freezer-door-seal, https://www.colorado.edu/ecenter/media/137, https://www.beko.com/cz-cs/Podpora/mrazák–řešení-problémů–článek/jak-zamezit-tvoření-námrazy-uvnitř-mrazáku, https://energozrouti.cz/clanek/mrazak-obaleny-jinovatkou-znamena-to-vaznejsi-problem-nez-si-myslite-vyresite-za-3-minuty-bez-odmrazovani, https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-se-v-nam-lednici-stale-tvori-namraza-a-jak-tomu-zabranit-32002.html, https://www.denik.cz/dum-a-byt/mrazak-odmrazeni/, https://energozrouti.cz/clanek/tahle-podcenovana-cast-lednice-muze-po-letech-zdrazit-provoz-o-tisice-zkontrolujte-ji-vcas