Otevřete dnes lednici a zkontrolujte máslo. Pokud uvidíte 1 věc na obalu, nejezte ho, i když je v záruce

Kostku másla v lednici bere většina z nás jako jistotu. Dokud datum na obalu platí, nikdo ji moc nezkoumá a nůž do ní jede automaticky. Jenže máslo se umí pokazit dřív, než napovídá tisk na fólii. Stačí obal rozbalit a podívat se pozorně na povrch, protože jeden nenápadný detail rozhoduje o tom, jestli kostka patří na chleba, nebo do koše.
Tečky po rozbalení znamenají konec celé kostky
Tím detailem je plíseň. Na másle ji prozradí skvrnky nebo jemný chlupatý porost, bělavý i barevný, který na jinak hladkém povrchu zjevně nemá co dělat.
Člověka láká kousek s tečkou odkrojit a zbytek normálně použít. U másla ale platí opačný postup: kostku, na které je plíseň vidět, vyhoďte celou, i kdyby skvrna byla jediná. Totéž doporučuje Národní zdravotnický informační portál obecně pro všechny potraviny s viditelnou plísní.
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Skvrna na povrchu prozrazuje jen menší část toho, co v másle roste. Plíseň prorůstá potravinou sítí jemných vláken, která pouhým okem nezahlédnete a která se umí dostat hluboko dovnitř. Jedovaté látky nebezpečných plísní se podle amerického úřadu pro bezpečnost potravin FSIS často drží právě v této síti a jejím okolí, někdy ale prosáknou celou potravinou.
Odborně se jim říká mykotoxiny a většina z nich vydrží i běžné vaření a pečení. Rozpustit podezřelé máslo na pánvi nebo ho zapéct do koláče proto nepomůže.
K plesnivé kostce raději nečichejte, vdechnutá plíseň může dráždit dýchací cesty. Před vyhozením ji zabalte do sáčku, aby se výtrusy nerozlétly po kuchyni. Místo, kde máslo leželo, vytřete a prohlédněte i sousední potraviny, jestli se na ně plíseň nepřestěhovala.
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Plíseň není jediný varovný signál. Druhým je žluknutí, tedy oxidace tuků, kterou popohání kyslík, světlo a teplo. Čerstvé máslo má po celém průřezu stejnou světle žlutou barvu a žluknoucí kostka bývá na okrajích nebo navrchu výrazně sytější, někdy až do nahnědla.
Samotná barva ale ještě neprozradí všechno. Tenká tmavší vrstva na krajích často vznikne jen tím, že se z povrchu v lednici odpaří trochu vody, a jíst se dá dál. Rozhodující je nos. Žluklé máslo páchne kysele a nepříjemně a na jazyku nechá natrpklou pachuť. Jakmile tohle ucítíte, ať už barvu změnilo, nebo ne, kostku nejezte a nepoužívejte ani na vaření či pečení.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Varovný signál Jak ho poznáte Co s máslem udělat Plíseň skvrnky nebo jemný chlupatý porost, bělavý i barevný vyhodit celou kostku, i kdyby skvrna byla jediná; nepomůže ani rozpuštění, ani zapečení Žluknutí kyselý, nepříjemný pach a natrpklá pachuť, často i sytější až nahnědlé okraje (tenká tmavší vrstva bez cizího pachu bývá jen vyschlý povrch) při kyselém pachu nebo natrpklé chuti nejíst a nepoužívat ani na vaření či pečení Proč datum na obalu nestačí Přečtěte si také: Kuchařka ze školní jídelny prozradila, proč je jejich rajská hustá. Dělá 1 věc, kterou doma nikdo nedělá
Dobu trvanlivosti másla si určuje sám výrobce a obvykle ji nastaví na několik týdnů. Doma ale máslo cestuje z lednice na stůl a zpátky, obal se po každém krájení rozevře a k tuku se dostává vzduch i světlo, které ho postupně narušují.
Že platné datum nic nezaručuje, ukázala i Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která v roce 2025 zachytila v obchodě máslo, které zapáchalo a jevilo známky kažení, přestože prošlé nebylo. Žluklost se občas objevuje také u dovážených másel s dlouhou trvanlivostí.
Jak máslu prodloužit život
Načatou kostku vracejte do lednice tak, aby se k ní vzduch dostal co nejhůř. Stačí fólii těsně přimáčknout k tuku, pohodlnější je uzavíratelná máslenka s víčkem. Při nákupu má výhodu máslo ve fólii s kovovou vrstvou. Tenký papír totiž propouští světlo a tuk v něm může začít oxidovat už v regálu.
Přečtěte si také: Ani soda, ani ocet. Mastná digestoř bude čistá za 15 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži Těsně přiložená fólie nebo máslenka s víčkem chrání načaté máslo před vzduchem, který urychluje žluknutí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Samotný obal ale máslo před vzduchem dlouhodobě neochrání, proto je nejdůležitější chlad. Kostku uchovávejte v lednici při teplotě do 8 °C a na kuchyňské lince ji nechávejte jen tak dlouho, jak je nutné. Kdo máslo spotřebuje rychle, většinou se plísně ani žluklé chuti nedočká.
Zdroje: https://www.thetakeout.com/1917808/why-butter-darkens/, https://anchordairy.com/nz/en/nutrition-blog/tips-and-tricks/looking-after-your-butter.html, https://www.tis-gdv.de/tis_e/ware/milchpro/butter/butter.htm, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/molds-food-are-they-dangerous, https://cnn.iprima.cz/dilema-s-plesnivym-jidlem-491115, https://prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/2340, https://www.denik.cz/dum-a-byt/lednicka-potraviny-skladovani.html, https://bezpecnostpotravin.cz/termin/maslo/, https://bakeclub.com.au/blogs/bakeclub-blog/rancid-butter, https://www.arecenze.cz/clanky/zavadne-maslo-v-roce-2025-objevili-v-nem-kovova-teliska-jine-masla-byla-zkazena-inspekce-se-cinila/, https://www.arecenze.cz/clanky/jak-dlouho-vydrzi-maslo-v-lednici-skladovani-a-teplota/