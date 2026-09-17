Otevřete dnes lednici a přejeďte prstem po těsnění. Pokud ucítíte 1 věc, jídlo se vám kazí rychleji

Gumový pás kolem dvířek lednice si většina lidí nikdy pořádně neprohlédne. Přitom stačí po něm přejet prstem a hned tušíte, jestli spotřebič pracuje, jak má. Když na těsnění nahmatáte jednu jedinou věc, může to znamenat, že se vám potraviny kazí rychleji, než čekáte. A že za elektřinu zbytečně přeplácíte.
Co vám prsty prozradí o stavu těsnění
Přejeďte bříškem prstu po celém obvodu gumy a soustřeďte se na jedno. Jestli je povrch lepkavý nebo slizký. Takový povlak vzniká ze zbytků jídla a vlhkosti, které se usadí v záhybech těsnění a časem se změní v plíseň. Zanesená guma pak nedosedne přesně a dvířka přestanou dovírat natěsno.
Všímejte si i toho, jak těsnění působí na dotek. Zdravá guma je vláčná a po zmáčknutí se hned vrátí do původního tvaru. Pokud je naopak tvrdá, křehká, někde popraskaná nebo se v rozích odchlipuje, ztratila pružnost. Podezřelé jsou i kapičky vody, které se kolem těsnění srážejí. Všechny tyhle znaky prozrazují, že guma přestává tvořit bariéru mezi lednicí a teplou kuchyní.
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Těsnění má jediný úkol. Udržet uvnitř chlad a nepustit dovnitř teplý vzduch z místnosti. Jakmile guma netěsní, proniká dovnitř teplý a vlhký vzduch a teplota v lednici stoupá. Kompresor se to sice snaží dohnat tím, že spíná častěji, ale rovnoměrný chlad už neudrží.
A právě na teplotě záleží nejvíc. Ideálně by se měla držet kolem 5 °C. Jakmile vystoupá nad 8 °C, začnou se v potravinách rychleji množit bakterie a citlivé věci jako maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla se zkazí dřív, než by měly. Kolísání teploty kvůli netěsnícím dvířkům tak zkracuje trvanlivost všeho uvnitř. Kompresor navíc běží skoro pořád a spotřeba elektřiny zbytečně roste.
Teplý vzduch pronikající netěsnícími dvířky zvedá teplotu v lednici, bakterie se množí rychleji a potraviny se kazí dřív. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Papírový test odhalí problém za pár vteřin
Když si nejste jistí, pomůže jednoduchá zkouška, na kterou vám stačí obyčejný list kancelářského papíru nebo bankovka. Vložte papír mezi gumu a rám, zavřete dvířka a nechte kousek trčet ven. Potom ho zkuste vytáhnout.
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Táhne-li se list ztuha a musíte přidat, guma pořád dobře přiléhá. Jestli naopak vyjede hladce, jako by ho nic nedrželo, přítlak už je slabý a dvířka nedovírají. Zkoušku zopakujte na několika místech po obvodu, protože povolené bývá často jen v části dvířek, třeba u pantů nebo v jednom rohu.
Jak těsnění vyčistit a vrátit mu pružnost
Když jste našli špínu nebo plíseň, potřebuje guma nejdřív vydrhnout:
Namíchejte ocet s vodou v poměru 1:1. Celé těsnění projeďte měkkým kartáčkem, klidně starým zubním, dostanete se tak i do záhybů, kam hadřík nedosáhne. Nakonec všechno otřete čistou vodou a vysušte. Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky utěrku a přičichněte k ní. Pokud ucítíte 1 věc, roznášíte bakterie po kuchyni
Pružnost gumě prodloužíte i tím, že do ní jednou za čas vetřete tenkou vrstvu jedlého oleje. Otření navíc zařaďte do rutiny zhruba jednou týdně, ať se špína nestačí usadit. Jestli se těsnění jen místy odchlipuje, občas pomůže nahřát ho fénem a lednici pak asi hodinu neotvírat, aby dosedlo zpět. Popraskanou a ztvrdlou gumu už ale žádné čištění nezachrání. Náhradní těsnění je poměrně levný díl a u řady lednic ho vyměníte sami.
Co ještě lednici pomůže chladit
Za horší chlazení nemůže vždycky jen těsnění. Roli hraje i to, kam lednici postavíte. Nikdy by neměla stát hned vedle sporáku, trouby nebo topení a nemělo by na ni svítit slunce. Teplo z okolí ji zbytečně nutí pracovat naplno.
Dopřejte jí také prostor na odvětrání. Mezi zadní stěnou a zdí nechte volných aspoň 5 až 10 centimetrů, aby mohl teplý vzduch od kompresoru unikat. Pomůže i to, když dvířka nebudete otevírat zbytečně často a dlouho. Pokaždé totiž dovnitř vpustíte teplý vlhký vzduch, který se sráží na těsnění a živí plíseň. Pár takových návyků prodlouží život lednici i potravinám v ní.
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Zdroje: https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blogs/news/jak-vycistit-lednici-vcetne-tesneni-a-odtoku, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/spravna-teplota-v-lednici-30001128.html, https://bydleni.magazinplus.cz/spotrebice/1122-spatne-tesneni-lednice-jak-jej-vymenit-svepomoci-nebo-opravit-praskliny.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/22812-lednicka-bankovka-test, https://www.nespechej.cz/clanky/privrete-list-papiru-do-dveri-lednice-a-zatahnete-toto-je-test-ktery-technici-delaji-jako-prvni-20260602-8613.html