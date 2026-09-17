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Otevřete dnes lednici a přejeďte prstem po těsnění. Pokud ucítíte 1 věc, jídlo se vám kazí rychleji

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Gumový pás kolem dvířek lednice si většina lidí nikdy pořádně neprohlédne. Přitom stačí po něm přejet prstem a hned tušíte, jestli spotřebič pracuje, jak má. Když na těsnění nahmatáte jednu...
Otevřete dnes lednici a přejeďte prstem po těsnění. Pokud ucítíte 1 věc, jídlo se vám kazí rychleji

Otevřete dnes lednici a přejeďte prstem po těsnění. Pokud ucítíte 1 věc, jídlo se vám kazí rychleji

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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