Otevřete dnes lednici a podívejte se na zadní stěnu. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně víc

Zadní stěnu lednice většina z nás zahlédne jen mezi jogurty a sklenicí okurek. Právě na ní se přitom dá během pár vteřin poznat, jestli spotřebič pracuje, jak má, nebo jestli si z vašeho účtu za elektřinu bere víc, než by musel. Stačí vědět, na co se dívat.
Kdy je bílá vrstva na stěně varovný signál
Drobné kapičky vody na zadní stěně vás znepokojovat nemusí. U běžných lednic je tahle plocha nejstudenějším místem celého vnitřku, protože za ní proudí chladivo, a vzdušná vlhkost se na ní přirozeně sráží. Orosená stěna je u takové lednice úplně běžný jev.
Když kompresor naskočí, část kapek se na chvíli promění v tenkou jinovatku. Po jeho vypnutí zase roztaje a steče dolů. Potíž nastává ve chvíli, kdy jinovatka přestane mizet. Pokud na stěně vidíte souvislou bílou nebo průsvitnou krustu ledu, která tam vydrží celé dny, našli jste přesně tu jednu věc, která zvedá spotřebu.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co na zadní stěně vidíte Jak se to chová Co to znamená Drobné kapičky vody Vzdušná vlhkost se sráží na nejstudenějším místě lednice Úplně běžný jev Tenká jinovatka Objeví se, když kompresor naskočí, po jeho vypnutí roztaje a steče dolů Bez potíží, dokud jinovatka mizí Souvislá bílá nebo průsvitná krusta ledu Vydrží na stěně celé dny Zvedá spotřebu elektřiny Tři milimetry ledu a vyšší účet
Led na stěně funguje jako tepelná izolace mezi chladicím okruhem a potravinami. Kompresor se proto zapíná častěji a každé kolo chlazení se protáhne. Čím silnější krusta, tím víc práce motor odvede.
Podle energetického rádce společnosti E.ON se spotřeba lednice může zvednout až o 30 procent při vrstvě silné pouhé tři milimetry. Takový led snadno přehlédnete, protože na první pohled působí jen jako lehké ojínění.
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Lednice bez technologie No Frost je proto rozumné odmrazit ideálně dvakrát do roka a při silnější námraze klidně dřív.
Pravidelné odmrazení lednice bez technologie No Frost drží spotřebu elektřiny na uzdě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Když voda nemá kam odtéct
Na zadní stěně se vyplatí prohlédnout ještě jedno místo. Ve spodní části bývá malý odtokový otvor. Voda jím odchází ven z chladicího prostoru do misky na zadní straně spotřebiče, kde se teplem z běžícího kompresoru odpaří.
Jakmile otvor ucpou drobky nebo zbytky jídla, kapky přestanou odtékat. Voda pak nemá kudy odejít, zůstává uvnitř lednice a vzduch v ní vlhne, což tvorbě ledu jen nahrává.
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Čištění zabere pár minut:
Lednici vypněte. Uvolněte si přístup k otvoru. Nečistoty vyberte vatovou tyčinkou nebo úzkým kartáčkem. Průchodnost ověřte trochou vlažné vody. Když ji kanálek hned spolkne, je čisto.
Ostré a kovové nástroje k odtoku nepatří, protože by ho mohly poškodit.
Jak led dostat pryč bez škody
Když už vrstva ledu na stěně je, pomůže jen odmrazení. Postupujte takto:
Přečtěte si také: Ani rohlík, ani chleba. Češi po šedesátce objevili večeři ze Skandinávie, po které spí celou noc Nejdřív lednici vytáhněte ze zásuvky, obsah přestěhujte do chladu a dvířka nechte dokořán. Počítejte s tím, že voda poteče i ven, takže podlahu před lednicí raději obložte ručníky. Tání popožene kastrol s vodou čerstvě z konvice, který postavíte na polici. Vodu nechte jen v kastrolu, protože plastový vnitřek lednice by při přímém kontaktu s horkou vodou mohl dostat trhliny. Led nechte povolit teplem a nožem do něj nerýpejte. Těsně pod povrchem stěny vedou trubičky s chladivem a jejich poškození lednici trvale vyřadí z provozu. Kusy, které se samy odloupnou, posbírejte rukou nebo plastovou kuchyňskou lopatkou. Než lednici znovu zapojíte, projeďte stěny suchou utěrkou. Proč se led pořád vrací
Když se led po odmrazení rychle objeví znovu, začněte u gumového těsnění dveří, přes které se dovnitř snadno dostává vlhký vzduch z kuchyně. Zavřete do dveří obyčejný papír tak, aby z nich vyčníval, a zatáhněte. Když ho vytáhnete bez sebemenšího zadrhnutí, guma v tom místě nedoléhá. Vyzkoušejte to postupně na každé straně dveří.
Druhá rychlá kontrola patří termostatu. V chladicí části stačí 3 až 5 °C a zbytečně nízko nastavená teplota tvorbu ledu na stěně podporuje.
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Zbytek je otázka zvyků. Vlhkost pouštíte dovnitř pokaždé, když dvířka zůstanou dlouho dokořán, třeba při vybalování velkého nákupu. Stejně škodí hrnec s ještě teplou polévkou nebo nezakrytá miska, ze které se odpařuje voda.
Nová lednice bez námrazy
Pokud o nové lednici stejně uvažujete, vyberte model s technologií No Frost v chladicí i mrazicí části, ve kterém se led na stěnách netvoří. U kombinovaných lednic to ověřte v parametrech, protože některé mají No Frost jen v mrazicí části.
Zdroje: https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.candy-home.com/cs_CZ/blogs/news/jak-vycistit-odtok-lednice-snadno-a-rychle, https://support.electrolux.cz/support-articles/article/proc-mam-v-chladnicce-namrazu, https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-se-v-nam-lednici-stale-tvori-namraza-a-jak-tomu-zabranit-32002.html, https://www.kalkulator.cz/clanky/343/jak-usetrit-elektrinu-zacnete-lednici, https://energozrouti.cz/clanek/vyplati-se-odmrazovat-mrazak-kazdy-mesic-zjistili-jsme-kolik-energie-stara-namraza-opravdu-stoji, https://www.tiscali.cz/centimetr-namrazy-v-mrazaku-zvedne-ucet-za-elektrinu-o-75-vetsina-cechu-ji-nechava-narust-klidne-na-pet-702710, https://www.hoover-home.com/cs_CZ/blog/proc-se-tvori-namraza-na-zadni-stene-lednice/