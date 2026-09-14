Otevřete dnes lednici a podívejte se na plato s vejci. Pokud najdete 1 detail, patří do koše

Vejce bereme v kuchyni jako naprostou samozřejmost. Skončí v lednici, občas se na ně na pár dní zapomene a pak putují rovnou do těsta nebo na pánev, aniž bychom jim věnovali chvilku pozornosti. Přitom právě na skořápce se dá poznat, že je něco špatně, a rozhodnout tak o tom, jestli si pochutnáte, nebo strávíte noc na toaletě. Nemusíte kvůli tomu nic rozklepávat ani k ničemu čichat. Stačí otevřít chladničku a plato s vejci si na pár vteřin pořádně prohlédnout.
Prasklina, kterou snadno přehlédnete
Tím detailem je naprasknutá skořápka. Může jít o vlásečnicovou linku, které si při odkládání nákupu nikdo nevšimne, přesto stačí k tomu, aby se vejce ocitlo v úplně jiné kategorii rizika. Skořápka totiž funguje jako přirozená bariéra, a jakmile popraská, otevírá se cesta dovnitř.
Drobnou prasklinu na skořápce snadno přehlédnete, proto se vyplatí vejce před použitím pořádně prohlédnout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Odborník na bezpečnost potravin Bill Marler to pro americká média shrnul jednoznačně. Naprasklá vejce podle něj patří pryč, protože prasklinami se dovnitř dostávají salmonely a začnou se množit. Riziko rozhodně není zanedbatelné. Část expertů je mírnější a připouští, že u čerstvé a drobné trhliny je pravděpodobnost nákazy malá, pokud vejce hned důkladně tepelně upravíte. Jistotu ale nemáte žádnou, a tak platí staré dobré pravidlo: když váháte, vyhoďte to.
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Zákeřné na salmonele je, že ji na vejci nepoznáte. Nemá zápach, chuť ani žádný viditelný znak, takže rozklepnuté vajíčko může vypadat úplně normálně, a přesto být nebezpečné. Bakterie navíc sedí hlavně na skořápce a odtud proniká dovnitř, k čemuž jí popraskaný povrch výrazně pomůže.
Když se nakazíte, obvykle to během jednoho až dvou dnů poznáte podle křečí v břiše, horečky, zvracení a vodnatých průjmů. Nejhůř nesou salmonelózu malé děti, senioři, těhotné a lidé s oslabenou imunitou, kterým hrozí i silné odvodnění. Dobrá zpráva je, že bakterie neodolá teplu. Při 75 °C stačí zhruba pět minut a var ji zničí spolehlivě, takže natvrdo uvařené nebo řádně propečené vejce už žádný problém nedělá. Riziková zůstávají hlavně jídla se syrovými vejci a měkký žloutek. Jestli se u vás po jídle objeví silné potíže, nespoléhejte na rady z internetu a poraďte se s lékařem.
Vejce vypadá v pořádku? Vyzkoušejte ho
Co s vejci, na kterých žádnou trhlinu nevidíte, ale nejste si jistí jejich stářím? Nejrychlejší je ponořit je do hrnce s vodou. Čerstvé klesne ke dnu a zůstane ležet, starší se postaví na špičku a to, které vyplave k hladině, rovnou hoďte pryč. S přibývajícím časem se totiž uvnitř zvětšuje vzduchová kapsa, která vejce nadlehčuje.
Přečtěte si také: Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle chleba. Většina lidí to dělá a do 5 dnů ji vyhodí Vodní test v hrnci rychle ukáže, jestli je vejce čerstvé, nebo jestli je lepší ho vyhodit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vodní test přehledně shrnuje následující tabulka:
Chování vejce ve vodě Co to znamená Klesne ke dnu a zůstane ležet Vejce je čerstvé Postaví se na špičku Vejce je starší Vyplave k hladině Vejce rovnou vyhoďte
Napovědět umí i pohyb a čich. Zatřeste vajíčkem u ucha, a pokud máte pocit, že je obsah řídký a přelévá se jako voda, není to dobré znamení. Po rozklepnutí pak sledujte žloutek. U čerstvého vejce zůstává hezky vyklenutý a pohromadě, u starého se roztéká a mísí se s bílkem. A když má obsah nádech do zelena, do růžova nebo duhový lesk, případně ucítíte sirný zápach, vejce bez váhání vyhoďte.
Kam vejce v lednici patří
Spousta lidí ukládá vejce do dvířek, jenže to je vlastně nejhorší možné místo. Dvířka se otevírají pořád dokola a teplota u nich neustále poskakuje. Takové kolísání škodí jemné bláně těsně pod povrchem skořápky, a jakmile se poruší, vejce ztrácí čerstvost mnohem dřív. Lepší je nechat je v původní papírové krabičce, špičkou dolů, a postavit je dozadu do chladnější části, kde je teplota stálá.
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Vejce také před uložením neomývejte. Voda smyje neviditelnou ochrannou vrstvu na skořápce a bakteriím tím usnadní cestu dovnitř. Nepodceňujte ani hygienu kolem. Salmonela se snadno přenese z rukou nebo z pracovní desky na další jídlo, proto si po práci s vejci ruce pořádně umyjte. Hlídejte hlavně to, aby se syrová vejce nepotkala se surovinami, které už nebudete vařit ani péct, třeba se zeleninou do salátu.
Zdroje: https://www.denik.cz/dum-a-byt/vejce-zkazena.html, https://bezpecnostpotravin.cz/konzumace-vajec-z-hlediska-rizika-vzniku-alimentarnich-onemocneni/, https://www.toprecepty.cz/clanky/4657-farmarka-alena-jaluvkova-radi-kam-v-lednici-davat-vajicka-a-jak-se-chranit-pred-salmonelou-zasadni-je-ocet/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-poznat-zkazene-vejce-20211019.html, https://www.forum24.cz/je-bezpecne-jist-vejce-s-naprasklou-skorapkou-experti-maji-jasno