Otevřená kuchyň byl omyl, říkají designéři. V roce 2026 se lidé vrací ke dveřím a stěnám, které před lety zbourali

Ještě před deseti lety platilo bourání příček za symbol moderního bydlení. Kuchyň splynula s obývákem, jídelnou, někdy i s chodbou, a vznikl jeden velký prostor, kde se vařilo, jedlo, bavilo a pracovalo naráz. Jenže právě to slovo „naráz“ začalo v posledních letech vadit. Designérka Allison Handler to v červenci 2026 shrnula prostě: domácnosti už nechtějí, aby jedna místnost plnila funkci kuchyně, kanceláře i odpočívárny současně. A tak se kuchyňský prostor znovu odděluje.
Tři provozní bolesti, kvůli kterým otevřená kuchyň přestala fungovat
Hluk. Pachy. Vizuální chaos. Tahle trojice se v letošních designérských debatách opakuje jako refrén. Paris Forino, newyorská architektka citovaná v Architectural Digest, popisuje kuchyně „lehce odsunuté“ od společenské části bytu právě kvůli přetrvávajícím zápachům a nepořádku na pracovní desce. Dan Mazzarini mluví o ztrátě soukromí, Danielle Chiprut o akustickém konfliktu mezi digestoří a videohovorem v obýváku.
V malém panelákovém bytě se mastnota a zvuk šíří do každého koutu během minut, prostor nemá žádnou rezervu. Ve větším rodinném domě zase dlouhá pohledová osa odhalí každou zapomenutou pánev na sporáku. Problém se liší měřítkem, podstata zůstává stejná: kuchyňský provoz potřebuje hranici.
Hybridní práce jako katalyzátor návratu ke zdem a dveřím
Pandemie nezpůsobila nostalgii po babičkovské kuchyni za zavřenými dveřmi. Přinesla ale něco silnějšího: celodenní pobyt v bytě, kde se z jednoho stolu postupně stalo pracoviště, jídelna i školní lavice. Londýnský průzkum FCI London mezi 107 interiérovými designéry zachytil výrazný ústup od plně otevřených dispozic směrem k členěnějším řešením. Hlavní motiv? Akustika a soukromí.
Zillow ve svém výročním přehledu hledání bydlení za rok 2025 zaznamenal rostoucí poptávku po klidu, kontrole nad prostorem a flexibilních místnostech. Hybridní pracovní režim proměnil priority: lidé chtějí mít možnost zavřít dveře, doslova i obrazně. Kuchyň, která dříve fungovala jako scéna pro performativní vaření před hosty, se mění v řízený provoz s jasně vymezenými hranicemi.
Broken plan, neviditelná kuchyň a back kitchen: slovník nových dispozic
Návrat k oddělené kuchyni v roce 2026 neznamená čtyři zdi a linoleum. Designéři pracují s celou škálou hybridních řešení:
- Broken plan (členěný půdorys): částečné stěny, oblouky, vnitřní prosklení nebo nábytkové bloky, které prostor dělí, aniž by ho uzavíraly. Architektonické studio Architecture for London tento přístup doporučuje rodinám s dětmi i lidem pracujícím z domova.
- Kapesní (zasouvací) dveře: posuvné panely, které kuchyni otevřou při večeři s přáteli a zavřou během ranního videohovoru.
- Neviditelná kuchyň: spotřebiče schované za jednotnými frontami, pracovní plochy ukryté za posuvnými panely. Cílem je, aby kuchyň z obýváku prostě zmizela.
- Přípravná zóna (back kitchen): druhá, menší kuchyňka za hlavní místností, kde probíhá skutečné vaření, zatímco reprezentativní část zůstává čistá.
Shannon Ggem, kalifornská designérka, mluví o snaze „zkrotit příliš otevřené půdorysy“ a řešit problémy se zvukem i pohledovými osami. Data z Houzz potvrzují, že u nově budovaných spížních prostor mají dvě třetiny úložiště pro malé spotřebiče, 61 % vlastní pracovní pult a 59 % uzavíratelnou skříňovou sekci. Kuchyně se zkrátka schovává, a dělá to systematicky.
Co obnáší proměna otevřené kuchyně zpět na oddělenou
Kdo už má zbourané příčky a chce prostor znovu rozčlenit, nemusí nutně volat demoliční četu. Lehká sádrokartonová příčka vychází podle orientačních českých ceníků na 500–800 Kč za metr čtvereční práce bez materiálu; portál Daibau.cz uvádí u příčky s dveřmi rozpětí 360–600 Kč/m². Akustická nebo protipožární skladba přidá zhruba čtvrtinu až necelou polovinu ceny navíc; zvlášť se pak řeší dveře, izolace a případné elektroinstalace.
Praktičtější a levnější cestou bývá hybridní úprava: vysoký úložný blok jako vizuální clona, skleněná stěna s posuvným panelem, oblouk místo plné zdi. Tyto zásahy nevyžadují stavební povolení a dokážou vyřešit nejpalčivější problém, tedy pohledové oddělení kuchyňského provozu od zbytku bytu.
Proč otevřená kuchyň vznikla, a co z toho původního slibu zbylo
Kořeny otevřené kuchyně sahají do třicátých let minulého století. Architekt Frank Lloyd Wright navrhl v roce 1934 dům Willey House, kde kuchyň poprvé přímo sousedila s obytným prostorem. Záměr byl revoluční: zbavit kuchyňskou práci stigmatu služebnictva, zapojit hostitele do společenského dění a vytvořit neformální domácí atmosféru. Po válce tento koncept masově rozšířily kalifornské Eichlerovy domy a otevřená kuchyň se stala symbolem moderního, demokratického bydlení.
Z toho původního slibu zbylo překvapivě hodně, jen se posunuly okolnosti. Kuchyň jako sociální centrum domácnosti nikdo nezpochybňuje. Zpochybňuje se ale předpoklad, že sociální centrum musí být neustále viditelné, slyšitelné a cítitelné ze všech ostatních koutů bytu. Rok 2026 přináší korekci: kuchyň zůstává srdcem domova, ale získává zpět právo na vlastní dveře.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková