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Otevřená dvířka pračky jí škodí víc, než si myslíte. Neustálý tah na panty může skončit vodou na podlaze

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Většina domácností nechává pračku mezi praními otevřenou, aby v bubnu nezačala růst plíseň. Zvyk, který má spotřebič chránit, mu dlouhodobě ubližuje jinde, než by člověk čekal.
Otevřená dvířka pračky jí škodí víc, než si myslíte. Neustálý tah na panty může skončit vodou na podlaze

Otevřená dvířka pračky jí škodí víc, než si myslíte. Neustálý tah na panty může skončit vodou na podlaze

Zdroj: Foto: Poo - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 18:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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