Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Otec poslal osmnáctiletého syna vyraždit příbuzné kvůli penězům. Oba nakonec popravili ve stejný den

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V březnu 1962 naplánoval Rudolf Polák starší loupež úspor svého švagra na šumavské samotě. Jeho osmnáctiletý syn při útoku zastřelil čtyři členy rodiny.
Šumavská samota

Šumavská samota

Zdroj: FOTO:Public domain, Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:08

Reklama
Další články z kroniQa
Za komunistů stál nákup potravin 208 korun, dnes 708. Z výplaty ale ukrojí mnohem méně, bydlení je jiná písnička
Za komunistů stál nákup potravin 208 korun, dnes 708. Z výplaty ale ukrojí mnohem méně, bydlení je jiná písnička
Rodina z Výměny manželek zaujala přísným režimem, kterým děti vychovávali. O devět let později syn zastřelil matku s bratrem
Rodina z Výměny manželek zaujala přísným režimem, kterým děti vychovávali. O devět let později syn zastřelil matku s bratrem

Americká rodina z Výměny manželek šokovala přísnou výchovou dětí. O devět let později jeden ze synů...

Pepek námořník skutečně existoval, tvrdí svědectví z Illinois. Místo špenátu pil bourbon a rád se pral
Pepek námořník skutečně existoval, tvrdí svědectví z Illinois. Místo špenátu pil bourbon a rád se pral

Předobrazem komiksového Pepka námořníka byl podle dobových záznamů illinoiský barman Frank Fiegel. Rád se...

Che Guevara se pět měsíců skrýval na Benešovsku. O jeho přítomnosti nevěděla ani československá rozvědka
Che Guevara se pět měsíců skrýval na Benešovsku. O jeho přítomnosti nevěděla ani československá rozvědka

Slavný argentinský revolucionář Ernesto Che Guevara strávil v roce 1966 pět měsíců v utajení v...

Záchranáři se v roce 2013 potopili k vraku pro těla mrtvých námořníků. Jeden z nich je ve tmě chytil za ruku
Záchranáři se v roce 2013 potopili k vraku pro těla mrtvých námořníků. Jeden z nich je ve tmě chytil za ruku

Lodní kuchař Harrison Okene strávil šedesát hodin v potopeném vraku třicet metrů pod hladinou oceánu....

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.