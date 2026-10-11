Otec poslal osmnáctiletého syna vyraždit příbuzné kvůli penězům. Oba nakonec popravili ve stejný den

V březnu roku 1962 se na šumavské samotě Horní Světlá odehrál jeden z nejtěžších kriminálních případů poválečné historie Československa. Osmnáctiletý Rudolf Polák mladší tam na pokyn svého otce postřílel rodinu vlastního strýce. Motivem činu byla touha po penězích, o kterých se příbuzný neopatrně zmínil během vánoční návštěvy. Případ skončil výjimečným trestem, otec i syn byli popraveni ve stejný den.
Osudná návštěva o svátcích
Po druhé světové válce přicházeli do uvolněného jihočeského pohraničí noví obyvatelé. Z rumunské župy Bihor se do bývalého okresu Český Krumlov přistěhovala i část rodin etnických Čechů a Slováků. Z této komunity pocházel Rudolf Polák starší, který se s manželkou a osmi dětmi usadil na samotě v Běleni.
Na vánoční svátky v roce 1961 navštívil Polák starší se svým stejnojmenným osmnáctiletým synem švagra Josefa Gondeka. Ten bydlel s rodinou v obytném domě na samotě blízko Horní Světlé. Gondek se během návštěvy dostal do podnapilého stavu a začal se chlubit svou finanční situací. Zmínil se, že má dostatek peněz na koupi nového domku, a předtím pořídil své dvacetileté dceři Škodu Felicii.
Polák starší se rozhodl peníze získat pro sebe. Na Nový rok pozval Gondeka k sobě domů a namluvil mu, že se bude stěhovat do domu za 80 tisíc korun. Gondek se mu svěřil, že má doma v hotovosti přes 60 tisíc korun a na vkladní knížce dalších 10 tisíc. To o spuštění plánu rozhodlo.
Noční střelba v Horní Světlé
Hned následující den zavolal Polák starší svého syna Rudolfa, který přechodně bydlel na podnikové ubytovně ve Větřní a pracoval v místních papírnách. Otec mu představil plán na získání peněz. Původní záměr provést krádež přes den, když budou dospělí v práci a děti ve škole, nakonec otec zavrhl z obavy před možným prozrazením od místního hajného. Začátkem března rozhodl, že peníze získají i za cenu usmrcení Gondeka, jeho manželky a dětí.
K útoku došlo v noci z 12. na 13. března 1962. Kolem půlnoci dorazil Josef Gondek celý zakrvácený ke svému bratrovi Františkovi, který bydlel na další samotě. Uvedl, že k němu domů přišel Polák mladší, při rozhovoru vytáhl zbraň a začal střílet. Gondekovi se podařilo utéci ven.
Příslušníci Veřejné bezpečnosti dorazili na místo s lékařem. Zjistili, že v kuchyni leží pět dětí, z nichž tři útočník usmrtil a dvě těžce zranil. Oběťmi se stali třináctiletí chlapci dvojčata Josef a Silvestr, vrah tehdy k jejich hlavám přiložil zbraň z bezprostřední blízkosti.
Zastřeleno bylo i čtyřleté děvčátko. Na posteli ležela mrtvá, zhruba čtyřicetiletá Anna Gondeková, u které pitva následně potvrdila těhotenství. Dvě zraněné děti, Charlotu a Martina, převezli zdravotníci do nemocnice. Byt byl zcela zpřeházený, dveře rozbité sekerou a prádlo vyházené na podlahu. Naživu a bez zranění zůstaly dvě nejstarší dcery Františka a Tereza, které trávily noc ve Vyšším Brodě.
Usvědčující otisk na petrolejové lampě
Bezpečnostní orgány okamžitě uzavřely oblast a vyhlásily pátrací akci po Rudolfu Polákovi mladším za účasti Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti. Její členové pocházeli z okolí a měli výbornou místní znalost. Na místě činu kriminalisté zajistili balistické stopy, trasologické stopy po obuvi i po pneumatikách motocyklu, které vedly do vzdálenosti čtyř kilometrů.
Policie podezřelého zadržela 13. března dopoledne v blízkosti ubytovny ve Větřní. Zpočátku veškerá podezření popíral. Tvrdil, že oděrku na levé ruce a krev na bundě si způsobil při opravě své motorky. Kriminalisté mu však za nehty objevili zaschlou krev s pozitivní benzidinovou zkouškou a na cylindru petrolejové lampy v Gondekově bytě zajistili otisk palce jeho pravé ruky.
Po předložení tohoto důkazu změnil výpověď. Uvedl, že ke Gondekům přinesl dopis pro dceru Terezu a střílel v sebeobraně po hádce. Nedokázal ovšem vysvětlit zastřelení dětí, k němuž použil německou vojenskou pistoli ráže 9 milimetrů, ani zdemolování bytu sekerou.
Motiv potvrdil sám těžce zraněný Josef Gondek z nemocničního lůžka, když policistům řekl o zmizení svých úspor. Polák mladší následně ukázal vyšetřovatelům místo pod silnicí mezi Českým Krumlovem a Chvalšinami. V kamenné vpusti policisté našli vlněnou čepici a v ní odcizenou částku včetně vkladní knížky. Analýza později potvrdila, že vlasy zachycené v čepici patří mladému Polákovi.
Dvojí poprava na Pankráci
Vyšetřování prokázalo, že vražedná pistole patřila Polákovi staršímu, který ji koupil na podzim roku 1961 s plátěným sáčkem plným ostrých nábojů. Synovi ji předal v den útoku a po vraždách si zbraň vzal zpět. Otec se po konfrontaci za účasti prokurátora přiznal k naplánování činu. Z ukradené částky mu syn odevzdal pouze čtyři tisíce korun s tím, že by sloužily na advokáta v případě prozrazení.
Zbytek peněz si mladík ponechal pro sebe. Pistoli vyšetřovatelé našli ukrytou v doškové střeše stodoly u Polákových. Vydala ji samotná Anna Poláková, matka Rudolfa mladšího, jakmile ji k ní policisté dovedli a ona pochopila, že úkryt byl prozrazen.
Polák starší páchal majetkovou trestnou činnost už v Rumunsku. Své rodině vládl tvrdou rukou, vyhýbal se práci a manželce bral peníze na alkohol. Syna Rudolfa vychoval k naprosté oddanosti.
Soud poslal Annu Polákovou na dva roky do vězení za nadržování. Ludvík Müller obdržel tříletý trest za pokus opatřit mladému vrahovi falešné alibi. Rudolf Polák starší i Rudolf Polák mladší dostali trest smrti. Poprava proběhla 22. prosince 1962 na pražském Pankráci. Šlo o teprve druhý případ v československé historii, kdy byli otec se synem popraveni ve stejný den za kriminální trestný čin.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kriminalistika.eu, dvojka.rozhlas).