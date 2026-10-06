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Otec hokejisty Penguins bojoval s medvědem hodinu a deset minut. Kuzmenko poprvé promluvil o tom, co se na Sibiři stalo

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Otec útočníka Pittsburghu Andreje Kuzmenka zemřel po útoku medvěda v sibiřské tajze. Syn teď poprvé popsal, co se u řeky v Tuvě podle něj stalo.
Otec hokejisty Penguins bojoval s medvědem hodinu a deset minut. Kuzmenko poprvé promluvil o tom, co se na Sibiři stalo

Otec hokejisty Penguins bojoval s medvědem hodinu a deset minut. Kuzmenko poprvé promluvil o tom, co se na Sibiři stalo

Zdroj: Ryan Tanner/ Creative Commons Attribution 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 16:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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