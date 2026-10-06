Otec hokejisty Penguins bojoval s medvědem hodinu a deset minut. Kuzmenko poprvé promluvil o tom, co se na Sibiři stalo

Stál ve vodě a rybařil. Medvěd na něj zaútočil zezadu. Tak popsal poslední chvíle svého otce Andrej Kuzmenko, ruský útočník Pittsburghu Penguins, když se 2. října 2026 vrátil k týmu a poprvé o tragédii promluvil na veřejnosti. Jeho otec Alexandr Kuzmenko, dvaašedesátiletý hokejový trenér, byl na rybářské výpravě u řeky Bolšoj Jenisej v ruské republice Tuva. Útok přežil, zemřel ale o několik dní později v nemocnici v Kyzylu. „Bojoval hodinu a deset minut,“ řekl syn novinářům. Toto číslo v jeho vyprávění nepůsobí jako šokující detail. Je to pokus postavit proti spekulacím, které se mezitím rozšířily, vlastní verzi rodiny.
„Chci to říct jednou“
Kuzmenko po prvním tréninku po návratu nemluvil dlouho. Podle přepisu, který zveřejnil klub na NHL.com, uvedl, že chce pravdu říct jednou a nechce, aby se o otcově smrti dál šířily nepravdy. Zdůraznil přitom, že šlo o povolenou rybářskou výpravu s přáteli. Tuto větu by člověk v první vteřině možná přeslechl, v kontextu ruských spekulací o nelegálním lovu nebo pobytu v zakázaném území ale zjevně byla důležitá.
Pak přišly detaily. Otec podle něj stál ve vodě, medvěd ho napadl zezadu a zápas trval hodinu a deset minut.
Sedmdesát minut je číslo, které v hlavě zůstane. Zároveň je to údaj, který zatím stojí jen na synových slovech. Žádný zveřejněný policejní ani lékařský protokol neupřesňuje, zda šlo o nepřetržitý fyzický střet, nebo o celou dobu od napadení po chvíli, kdy spolucestující medvěda odehnali a začali raněnému poskytovat první pomoc. Synovo svědectví je přesto cenné. Je to pohled rodiny, která si s otcovou smrtí musí poradit, ne forenzní rekonstrukce.
Zdroje nezmiňují, že by měl Alexandr Kuzmenko u sebe zbraň, sprej nebo jiný obranný prostředek. Jisté je jen to, že ho před medvědem zachránili ostatní členové výpravy, když se jim podařilo zvíře zahnat.
Co se dá doložit: tajga, vrtulník, Kyzyl
Kostru události ruská média sestavila už v den otcovy smrti. Deník Kommersant s odkazem na informace od vyšetřovatelů lokalizoval útok do Todžinského okresu, odlehlé a řídce osídlené části Tuvy na jihu Sibiře. Podle serveru Sib.fm tábořila u Bolšoj Jeniseje sedmičlenná skupina. Alexandr Kuzmenko utrpěl těžká poranění hlavy a obličeje a rozsáhlé poškození měkkých tkání. Spolucestující mu na místě poskytli první pomoc a pak ho letecká záchranná služba přepravila do Kyzylu, hlavního města republiky.
Lékaři ho nezachránili.
V dataci se zdroje mírně rozcházejí:
|Datum
|Co se stalo
|Zdroj
|22. září 2026 (podle jiných zdrojů 22. až 23. září)
|útok medvěda u řeky Bolšoj Jenisej
|Kommersant, Sib.fm
|23. září
|letecký převoz do nemocnice v Kyzylu
|Kommersant
|24. září
|úmrtí, Penguins oznamují odlet Andreje do Moskvy
|Kommersant, Penguins
|2. října
|návrat k týmu a veřejné vyjádření
|Penguins
|3. října
|debut za Pittsburgh proti Montrealu
|NHL.com
Kommersant uvádí, že k útoku došlo během dne 22. září, další ruské weby píší o 22. až 23. září nebo jen o 23. září. Den úmrtí, 24. září, se ve všech dostupných zdrojích shoduje. Co se stalo s medvědem, nevíme. Zprávy mluví jen o tom, že ho lidé odehnali, o jeho zastřelení nebo odchycení informace chybí.
Alexandr Kuzmenko nebyl jen otcem hráče NHL. Podle ruských zdrojů celý profesní život trénoval, mezi jeho svěřenci byli hráči, kteří později nastupovali v KHL a VHL, a hokej učil i vlastního syna.
Tuva byla v pohotovosti už před tragédií
Na útoku je skličující, že k němu došlo v regionu, který na nebezpečí veřejně upozorňoval. Tuvinská pobočka ruského ministerstva pro mimořádné situace už 5. září varovala, že Sibiř letos postihla neúroda ořechů a bobulí. Medvědi před zimním spánkem hledají potravu a období září až říjen označili záchranáři za rizikové.
O devět dní později oznámil oficiální portál Republiky Tuva vyhlášení režimu zvýšené pohotovosti v jedenácti okresech. Jen za předchozí týden úřady zaznamenaly deset případů, kdy se medvěd objevil u vesnice nebo pasteveckého stanoviště. Od 17. září pak platilo nařízení hlavy republiky Vladislava Chovalyga o zpřísněných bezpečnostních opatřeních, s platností až do konce listopadu. Úřady omezily akce v blízkosti lesů, nedoporučovaly vycházet v noci k okrajům lesa a lidem radily, aby při setkání se zvířetem u obce nezkoušeli medvěda sami zahánět, ukryli se v pevné budově a volali linku 112.
Nic z toho samozřejmě nedokazuje, za jakých okolností přesně zaútočil medvěd u Bolšoj Jeniseje. Ukazuje to ale, do jaké krajiny se skupina vydala: do tajgy, kde zvířata před zimou chodila za potravou blíž k lidem než obvykle.
Útoky medvědů hnědých přitom v Rusku nejsou ojedinělé. Studie o útocích medvědů v Rusku napočítala v letech 2001 až 2018 nejméně 310 zraněných nebo zabitých lidí, z toho 132 mrtvých. Zhruba 82 procent obětí připadalo na asijskou část země, tedy na Sibiř a Dálný východ. Rybaření stálo přibližně za desetinou případů. Řeka plná ryb láká medvěda stejně jako člověka.
Co doporučují odborníci
Bezpečnostní pokyny ruských úřadů, americké Správy národních parků (National Park Service) a aljašské správy pro rybářství a zvěř se v hlavních bodech shodují:
- Prevence: nechodit do lesa sám, v nepřehledném terénu dělat hluk, vyhýbat se houštinám, medvědím stezkám a místům se zdechlinami nebo vyvrženými rybami.
- Jídlo a úlovky: neskladovat potraviny ani ryby u spacího místa, neponechávat odpadky, nenechat medvěda „ochutnat“ lidské jídlo.
- Setkání: zůstat v klidu, mluvit nízkým hlasem, neutíkat, neotáčet se zády, pomalu ustupovat bokem a držet skupinu pohromadě.
- Útok: pokud jde o obranný útok medvěda hnědého, lehnout si na břicho a chránit krk. Pokud útok pokračuje nebo je zjevně predátorský, bránit se vším, co je po ruce.
- Výbava: tam, kde je to povolené, mít připravený sprej proti medvědům.
Rybáři jsou v těchto doporučeních zmiňováni zvlášť. Hluk proudící vody přehluší kroky a člověk stojící v řece se dívá na hladinu, ne za sebe.
Číslo 62 a návrat „do reality“
V Pittsburghu se o tragédii dozvěděli 24. září. Kuzmenko ten den ráno ještě trénoval s týmem, pak odletěl do Moskvy za rodinou. Generální manažer Kyle Dubas požádal veřejnost o respektování soukromí rodiny. Amanda Kesselová z vedení klubu uvedla, že Penguins mu dají tolik času, kolik bude potřebovat. Na soupisce pro úvodní zápasy sezony, kterou klub zveřejnil 28. září, figuroval Kuzmenko jako hráč mimo kádr.
Vrátil se po osmi dnech. Řekl, že mu hokej chyběl a že se chce vrátit „zpátky do reality“ a k práci. Poděkoval za podporu, kterou dostal od spoluhráčů i fanoušků. Běloruský obránce Ilja Solovjov o něm mluvil jako o člověku s pozitivní povahou, které si kabina cení.
Pak vysvětlil detail, kterého si fanoušci všimli dřív, než promluvil. Místo desítky bude nosit číslo 62. Otci bylo dvaašedesát let, matka se narodila v roce 1962. Jedno číslo na zádech tak připomíná oba rodiče.
O den později, 3. října, nastoupil k prvnímu zápasu za Penguins proti Montrealu. Českou stopu teď pittsburská kabina nemá. Obránce Tomáš Galvas, který má s Pittsburghem nováčkovskou smlouvu, odešel z kempu do Liberce ve stejný den, kdy Kuzmenko odlétal do Moskvy. Jak tragédie ovlivní Kuzmenkovu sezonu, zatím nikdo neví. Spekulovat o tom osm dní po pohřbu by bylo neférové.
Kuzmenko odjel z Moskvy s jedním číslem na zádech a druhým v hlavě. Dvaašedesátku uvidí diváci při každém střídání. Sedmdesát minut u řeky v Tuvě si chtěl odříkat jednou, nahlas a sám, aby už je za něj nikdo nevyprávěl jinak.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka