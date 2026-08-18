Otec ho v osmnácti poslal vymáhat dluhy a vodit holky na mejdany. Matka Lea Beránka promluvila

Matka rappera Ramona Zamrazilová a její dcera Gita proluvily v podcastu Artikus. VIP život zaznamenal, že se tak děje v době, kdy, kdy Leo Beránek mladší znovu sedí ve vazbě, tentokrát za brutální napadení spolupacienta v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Podle obou žen nese na jeho pádu podstatný díl viny jeho otec, Leo Beránek starší, který ho měl jako čerstvě plnoletého
posílat vymáhat pohledávky a brát ho na večírky plné žen. Historie posledních sedmi let ukazuje něco jiného: otce, který syna navštěvoval ve vězení, denně mu volal a po propuštění mu chystal velkolepý návrat do života. Co zaznělo v podcastu
Ramona a Gita v podcastu Artikus uvedly, že Leo Beránek starší zapojoval syna do vymáhání dluhů a vodil ho na mejdany, kde měl doprovázet mladé ženy. Obě ženy po letech mlčení poprvé veřejně přenesly část odpovědnosti za synovu kriminální dráhu na jeho otce.
Načasování není náhodné. Promluva přichází po dubnovém incidentu v Bohnicích, po němž byl Leo vzat do vazby a obviněn z těžkého ublížení na zdraví s hrozbou až dvanácti let vězení. Příběh o „novém začátku“ po sedmi letech za mřížemi se rozpadl za necelý rok. Zdroj fotografie: Nextfoto
V roce 2019, kdy Leo Beránek mladší čelil obvinění z násilného trestného činu, otec v
rozhovoru pro Expres tvrdil, že je „ve všem nevinně“, a celou kauzu označoval za komplot. Během výkonu trestu za synem podle vlastních slov jezdil každý měsíc a denně si s ním volal. Článek z roku 2023 je popisoval jako nerozlučnou dvojici, kterou pojí „láska k hezkým ženám a pořádným večírkům“. Když se Leo loni po sedmi letech pustili z vězení, otec mu naplánoval přivítání v klubu, mejdan s přáteli, Karlosem Vémolou i svou partnerkou. Syn první den strávil s matkou, teprve pak přišla otcova oslava. Už tehdy se rýsovaly dvě oddělené rodinné linie. Ale navenek to stále vypadalo jako restart. Od restartu ke kolapsu
Časová osa po propuštění je strmá:
Červen 2025 – Leo se vítá s matkou i otcem, mluví o nových plánech, regeneraci, cestě s rodinou. Březen 2026 – na sociálních sítích otce vulgárně napadá a vyhrožuje mu. Policie řeší zásah u Beránků, otec médiím říká, že je „zdrcený“. Duben 2026 – v noci z 15. na 16. dubna napadne spolupacenta v Bohnicích koupelnovou baterií. Psychiatrická nemocnice incident potvrdila a oznámila spolupráci s policií. Červen 2026 – otec veřejně připouští, že se syn „chytil špatné party“ a začal brát drogy. Přesto dodává: „Nikdy se na něj nevykašlu.“
Devět měsíců. Od dojemného objetí před branami věznice po vazební celu v jiné části Prahy.
Zdroj fotografie: Nextfoto Dva příběhy, jedno jméno
Podle nás je nejsilnější moment celé kauzy právě střet dvou rodinných verzí. Otec sedm let budoval obraz oddaného rodiče, který syna neopustil. Návštěvy, hovory, plány, mejdany, veřejná obhajoba. Matka a sestra teď říkají, že právě tenhle muž
syna v osmnácti vtáhl do prostředí, ze kterého se nikdy nedostal ven. Obě verze mohou být částečně pravdivé. Silné zázemí neznamená funkční dohled. Otec mohl syna milovat a zároveň ho vystavit světu, na který nebyl připravený.
Trestní věc za dubnový útok v Bohnicích je stále v přípravném řízení pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze. Termín hlavního líčení nebyl zveřejněn, kvalifikace se pohybuje
ve stadiu pokusu o těžké ublížení na zdraví. Pokud by obhajoba využila rodinnou výpověď jako podklad pro posouzení Leova duševního stavu a zázemí, mohla by se podcastová zpověď dostat z bulváru do spisu. Zatím je to ale jen hlas matky, která sedm let mlčela, a promluvila ve chvíli, kdy už nebylo co zachraňovat.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová