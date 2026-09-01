Osvědčený recept na slavný Tarte Tatin – karamelový koláč, který chutná božsky a vždy se povede. Doslova se rozplývá na jazyku

Tarte Tatin je jedním z těch dezertů, které dokazují, že i z několika obyčejných surovin může vzniknout něco výjimečného. Na první pohled možná připomíná klasický jablečný koláč, ale už po prvním soustu poznáte, že je úplně jiný. Šťavnatá jablka pomalu prolnutá máslovým karamelem, jemná vůně skořice a křehké těsto vytvářejí kombinaci, která si získala oblibu po celém světě. Právě kontrast sladkého karamelu a lehce nakyslých jablek dělá z tohoto francouzského dezertu nadčasovou klasiku, která nikdy neomrzí.
Se vznikem Tarte Tatin se pojí známá legenda z konce 19. století. V hotelu ve francouzském městečku Lamotte-Beuvron údajně jedna ze sester Tatinových při pečení omylem připravila koláč obráceně. Nejprve nechala na másle a cukru zkaramelizovat jablka, teprve potom je zakryla těstem a po upečení celý moučník převrátila. Ať už se tato příhoda skutečně stala, nebo jde jen o krásný příběh, jedno je jisté – recept si získal takovou popularitu, že dnes patří mezi nejznámější francouzské dezerty.
Velkou předností Tarte Tatin je i jeho variabilita. Nejčastěji se připravuje z pevnějších sladkokyselých jablek, která si při pečení zachovají tvar a krásně doplní chuť karamelu. Skvěle ale fungují také hrušky, švestky nebo meruňky, které dezertu dodají úplně jiný charakter. Podává se nejlépe ještě lehce vlažný, kdy je karamel krásně vláčný a jablka doslova tají na jazyku. Stačí přidat kopeček vanilkové zmrzliny nebo lžíci zakysané smetany a z obyčejného moučníku se rázem stane dezert, který bez ostychu obstojí i při slavnostním pohoštění.
Do mísy nasypte mouku, přidejte na kostičky nakrájené studené máslo a špetku soli. Prsty nebo kuchyňským robotem rychle vytvořte drobenku, poté přidejte žloutek a studenou vodu. Vypracujte hladké těsto, vytvarujte z něj kouli, zabalte do potravinářské fólie a uložte alespoň na 1 hodinu do lednice.
Jablka oloupejte, rozkrojte na poloviny a odstraňte jádřince. Ve formě nebo pánvi vhodné do trouby rozpusťte máslo, přisypte moučkový cukr a za občasného míchání připravte zlatavý karamel. Jakmile získá jantarovou barvu, stáhněte ho z plotny.
Půlky jablek naskládejte těsně vedle sebe do karamelu řeznou stranou nahoru a posypte je skořicí. Formu vraťte na sporák a jablka nechte na středním plameni asi 10 minut lehce změknout a pustit část šťávy.
Odleželé těsto rozválejte na plát silný asi 3–4 mm a vyřízněte kruh o něco větší, než je průměr formy. Přikryjte jím jablka, okraje zasuňte dovnitř a uprostřed udělejte malý otvor, kterým bude při pečení unikat pára. Těsto lehce přitlačte, aby dobře přiléhalo k ovoci.
Koláč pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 30 minut, dokud těsto nezezlátne a karamel nebude po okrajích bublat. Po vytažení nechte dezert asi 10 minut odpočinout a poté jej opatrně překlopte na servírovací talíř. Nejlépe chutná ještě lehce vlažný s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou nebo zakysanou smetanou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová