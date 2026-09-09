Osvědčený recept na rychlý domácí medovník na plech – 100krát lepší než kupovaný a i s pečením hotový do 40 minut

Medovník na plech se smetanovým krémem představuje neuvěřitelně elegantní a přitom dostupnou variantu slavného dezertu, po kterém se na každé rodinné oslavě jen zapráší. Tento výjimečný moučník nabízí dokonale vyvážené spojení hřejivé chuti včelího medu, nadýchaného piškotového korpusu a jemně navinulého smetanového krému. Výsledkem je sametový zákusek, který působí luxusním dojmem, ale zvládnete ho připravit bez zbytečného stresu přímo na klasickém pečicím plechu.
Ačkoliv má medovník svoje kořeny ve starobylé východoevropské kulinářské tradici – kde se slavné vícevrstvé medové dorty pekly už v 19. století pro carskou rodinu – moderní úprava na plech přináší zásadní zjednodušení. Místo zdlouhavého válení jednotlivých tenkých plátů z tuhého těsta sází tento recept na litý piškot obohacený o med a jedlou sodu. Sodový základ v kombinaci s medem propůjčí těstu typickou tmavě zlatavou barvu a jedinečné aroma. Skutečným kulinářským trikem je důkladné navlhčení upečeného korpusu medovou vodou a použití krému ze zakysané smetany a šlehačky. Lehká kyselinka zakysané smetany totiž perfektně protíná sladkost medového plátu a zajistí, že dezert není přemrštěně sladký.
Největší předností této verze je její dokonalá šťavnatost a schopnost rozplývat se na jazyku. Po nočním odležení v lednici korpusy nasáknou veškerou vlhkost z jemné smetanové náplně, zjemní a vytvoří kompaktní, neuvěřitelně vláčný celistvý dezert. Odřezky těsta rozmixované načechranou posypkou po stranách navíc dodají moučníku charakteristický tradiční vzhled jako z poctivé cukrárny.
S receptem si navíc můžete kreativně pohrát. Do smetanového krému se báječně hodí vmíchat hrst jemně mletých opražených vlašských či lískových ořechů, které medovému těstu mimořádně sluší. Pokud preferujete intenzivnější chuťové tóny, můžete medovou vodu na zvlhčení korpusu doplnit kapkou kvalitního rumu nebo silné černé kávy. Pro svěžejší ovocný akcent lze mezi vrstvy krému tence rozprostřít trochu kyselkavého džem z meruněk či rybízu.
Vejce vyšlehejte se špetkou soli a cukrem do světlé pěny. Za stálého šlehání přidejte med a poté přidejte mouku s jedlou sodou.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Nakonec přidejte rozpuštěné máslo a těsto vylijte na plech pokrytý pečicím papírem.
Poznámka: Máslo rozpustíte asi za 40 sekund v mikrovlnné troubě. Před dalším použitím nechte máslo vychladnout.
Těsto pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 15–20 minut. Mezitím připravte krém. Zakysanou smetanu smíchejte s moučkovým cukrem a v samostatné míse vyšlehejte studenou smetanu do husté konzistence.
Vyšlehanou smetanu vmíchejte do směsi se zakysanou smetanou a vzniklý krém prozatím odložte bokem. Okraje vychladlého korpusu ořízněte a rozkrojte ho na polovinu.
Každou polovinu korpusu rozřízněte horizontálně na dvě části a všechny je potřete směsí medu a vody. Pokračujte s vrstvením dezertu. První část korpusu pokryjte ¼ krému, který zakryjte dalším korpusem.
Postup opakujte a vrstvení zakončete krémem, který rozetřete i po stranách dezertu. Strany poté posypte rozmixovanými odřezky korpusu.
Medovník na plech vložte na noc do lednice a následující den ho podávejte nakrájený na kousky.
Tip: K dezertu se skvěle hodí šálek voňavé kávy nebo čaje.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Марина Еникеева
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová