Osvědčený recept na domácí bramborový chleba, který peču už roky – i za 3 dny je pořád krásně měkoučký. Kupovaný už mi nesmí domů

Představte si malou venkovskou pekárnu, kde se od časného rána line vůně čerstvě upečeného chleba. Na dřevěných policích odpočívají ještě teplé bochníky s popraskanou zlatavou kůrkou a uvnitř ukrývají měkkou, vláčnou střídku. Právě takové pečivo si můžete připravit i doma, bez složitých postupů a speciálního vybavení. Stačí několik běžných surovin a jedna nenápadná ingredience, která má v chlebovém těstě překvapivě důležitou úlohu.
Řeč je o obyčejných vařených bramborách. Jejich přidávání do chleba není žádnou novinkou. V dobách, kdy se v domácnostech hospodařilo s každou surovinou, představovaly brambory také praktický způsob, jak zužitkovat přebytky z kuchyně a upéct sytější pečivo. Obsahují škrob, který na sebe váže vodu, a díky tomu střídka tak rychle nevysychá. Chléb navíc získá jemnou strukturu, zůstává pružný a při krájení se tolik nedrobí. Brambory přitom nemusí být v hotovém pečivu výrazně chuťově poznat, jejich přínos se projeví především na jeho konzistenci.
Právě bramborové pečivo má své místo v tradiční domácí kuchyni. V různých podobách se objevuje v českých i dalších evropských kuchyních, kde se brambory přidávají nejen do chleba, ale také do housek, placek a kynutých těst. Jejich výhodou je dostupnost, příznivá cena a schopnost dodat pečivu příjemnou vláčnost bez potřeby dalších složitých přísad. I proto se k této osvědčené surovině domácí pekaři stále rádi vracejí.
Domácí bramborový chléb si nejlépe vychutnáte s čerstvým máslem, kvalitním sýrem, domácí pomazánkou nebo jen s trochou soli. Skvěle doplní také hustou polévku a hodí se k obloženému talíři. Po úplném vychladnutí ho uložte do čisté utěrky nebo chlebníku, případně do papírového sáčku. Při správném skladování si zachová příjemnou vláčnost přibližně 3–4 dny. Pokud ho nestihnete spotřebovat, můžete ho nakrájet na plátky a zamrazit. Po rozmrazení nebo krátkém opečení bude opět výborně chutnat.
Do větší mísy nasypte pšeničnou chlebovou mouku a přidejte sušené droždí, cukr a sůl. Vše krátce promíchejte, aby se suroviny rovnoměrně rozptýlily. Připravte si také vychladlé vařené brambory, které budete potřebovat do těsta.
Uvařené brambory prolisujte přes bramborový lis a přidejte je k moučné směsi. Přilijte olivový olej a postupně přidávejte vlažnou vodu. Začněte s uvedeným množstvím a podle potřeby trochu vody přilijte, protože brambory mohou obsahovat různý podíl vlhkosti.
Všechny suroviny zpracujte v hladké, pružné a mírně lepivé těsto. Hněťte přibližně 8–10 minut ručně nebo 5–7 minut v kuchyňském robotu. Hotové těsto by mělo být vláčné a dobře držet tvar.
Mísu přikryjte čistou utěrkou a postavte ji na teplé místo bez průvanu. Těsto nechte kynout přibližně 60 minut, dokud viditelně nezvětší svůj objem. Doba kynutí se může mírně lišit podle teploty v místnosti.
Vykynuté těsto přendejte na lehce pomoučenou pracovní plochu. Jemně ho propracujte a vytvarujte z něj kulatý bochník. Přeneste ho na plech vyložený pečicím papírem, přikryjte utěrkou a nechte dalších 30 minut kynout.
Troubu předehřejte na 220 °C při horním a dolním ohřevu. Vykynutý bochník lehce potřete nebo postříkejte vodou a povrch poprašte trochou mouky. Ostrým nožem nařízněte jeho povrch, aby měl chléb během pečení prostor k dalšímu zvětšení.
Chléb vložte do předehřáté trouby a pečte 10 minut při 220 °C. Poté teplotu snižte na 200 °C a pokračujte v pečení dalších 25–30 minut. Hotový bochník by měl mít zlatohnědou kůrku a při poklepání na spodní stranu vydávat dutý zvuk.
Upečený chléb vyjměte z trouby a přendejte na kovovou mřížku. Nechte ho úplně vychladnout, aby se uvnitř ustálila střídka a při krájení se nesrazila. Teprve potom ho nakrájejte na plátky.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová