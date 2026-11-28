Zlatavý cop s křupavými mandlemi na povrchu, jemná vanilkovo-muškátová vůně a uvnitř neuvěřitelně nadýchaná, vláčná střídka posetá šťavnatými rozinkami, která se na jazyku doslova rozplývá. Vánočka s mandlemi a rozinkami zaplní celý domov sváteční náladou dřív, než vyjde z trouby, a při prvním zakousnutí potěší vyváženou sladkostí i hebkou texturou, která láká k dalšímu plátku.
Pletené sladké pečivo má v českých zemích tradici sahající až do středověku, kdy se peklo jako obřadní chléb a později se ustálilo v podobě sváteční vánočky. Její pletený tvar symbolizoval zavinuté děťátko v plenkách a dříve býval opředen řadou lidových zvyků i pověr, které provázely samotné pečení od zadělání těsta až po vytažení voňavého bochníku z pece.
Základní těsto na vánočku navíc skvěle snáší různé chuťové proměny podle nálady i aktuálních zásob v kuchyni. Rozinky lze naložit do rumu či ovocné šťávy nebo je vyměnit za brusinky, do těsta přimíchat citronovou kůru, špetku anýzu či skořice a vršek místo plátků mandlí ozdobit sekanými ořechy, hrubým cukrem nebo cukrovou polevou.
Kromě štědrovečerní snídaně a svátečního stolu se voňavá vánočka výborně hodí na líné víkendové dopoledne, odpolední posezení u kávy či kakaa, rodinnou návštěvu i jako milý jedlý dárek v pěkném balení. Silnější krajíc s máslem nebo marmeládou zpříjemní každý chladný den.
Mouku smíchejte s polovinou množství cukru a se solí. Ve směsi následně vytvořte důlek, do kterého vlijte půlku vlažného mléka a vložte droždí.
Poznámka: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Naplněný důlek zasypte moukou, která se nachází po okrajích mísy a směs zakryjte čistou utěrkou. Nechte ji reagovat asi 15 minut a pak do ní vmíchejte zbytek cukru s mlékem.
Přidejte vanilkový cukr, muškátový oříšek a rozpuštěné máslo se sádlem.
Tip: Pokud nechcete používat sádlo, do těsta vmíchejte 120 g másla.
Nakonec přidejte vejce a z ingrediencí vytvořte těsto, do kterého zapracujte rozinky.
Poznámka: Před použitím nechte rozinky namáčet ve vodě po dobu 30 minut.
Těsto zakryjte a nechte ho 1 hodinu kynout v teple. Mezitím mandle zalijte horkou vodou, ve které je nechte pár minut namáčet. Poté je oloupejte.
Tip: Do těsta můžete přidat citronovou kůru, 2 g mletého anýzu a 20 g rumu.
Po hodině těsto jemně prohněťte, znovu ho zakryjte a nechte kynout další hodinu. Následně ho rozdělte na 6 kousků, z kterých vytvořte válečky o šířce asi 3 cm.
Všech 6 válečků do sebe zamotejte jako cop a vzniklou vánočku položte na plech pokrytý pečicím papírem.
Tip: Jak správně pochoutku vytvarovat, si můžete prohlédnout níže ve videu.
Těsto potřete rozšlehaným vejcem, posypte ho mandlemi a pečte v předehřáté troubě na 200 °C asi 10 minut. Pak teplotu snižte na 170 °C a pokračujte v pečení dalších 30–45 minut.
Vánočku s mandlemi a rozinkami nechte zcela vychladnout a poté ji servírujte dle potřeby. Díky nižší teplotě bude pochoutka lépe stravitelná.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Adventure on Plate
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato