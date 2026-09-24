Osvědčená hrníčková bábovka – poctivá, jednoduchá a díky této surovině vláčná klidně i 3 dny po upečení

Když se kuchyní začne šířit svěží vůně citronu, člověk má chuť ukrojit si něco sladkého ještě dřív, než je moučník úplně vychladlý. Vláčná jogurtová bábovka s citronem je přesně ten druh domácího pečení, který působí nenápadně, ale po prvním soustu překvapí jemnou střídkou, příjemnou svěžestí a krásně vyváženou sladkostí. Citron dodává bábovce výraznou vůni a lehce nakyslý tón, zatímco jogurt se postará o hebkost a příjemnou vláčnost. Výsledkem je moučník, který není těžký a který se výborně hodí k odpolední kávě i šálku čaje. Stačí ho nakonec lehce poprášit moučkovým cukrem a obyčejné domácí posezení dostane trochu slavnostnější podobu.
Právě spojení jogurtu a citronu má v tomto těstě svůj smysl. Hustý bílý jogurt přidává těstu vlhkost a díky své přirozené kyselosti pomáhá společně s jedlou sodou vytvořit lehčí strukturu. Vejce prošlehaná s cukrem zase do směsi vnesou vzdušnost, takže bábovka získá nadýchanější střídku. Citronová kůra je přitom stejně důležitá jako šťáva. Obsahuje aromatické oleje, které dodají pečivu intenzivní citrusovou vůni, aniž by bylo potřeba přidávat citronové aroma. Při strouhání je vhodné zachytit pouze žlutou vrstvu kůry, protože bílá část pod ní může být výrazně hořká.
Velkou předností této bábovky je také její nenáročnost. Suroviny, které se běžně najdou v domácí kuchyni, se promění v moučník vhodný jak pro běžné odpoledne, tak pro návštěvu. Jogurt navíc pomáhá udržet příjemnou měkkost i po vychladnutí, takže není nutné bábovku sníst hned po upečení. Pokud máte rádi výraznější citrusovou chuť, můžete ji po vychladnutí doplnit tenkou citronovou polevou. Jemnější varianta naopak vynikne jen s moučkovým cukrem, který nechá vyniknout vůni citronu i jemnou chuť jogurtového těsta.
Troubu předehřejte na 170 °C s horním a dolním ohřevem. Bábovkovou formu důkladně vymažte máslem a vysypte hladkou moukou, aby šla upečená bábovka snadno vyklopit.
Vejce vložte do mísy, přidejte cukr a špetku soli a šlehejte 6–8 minut, dokud směs výrazně nezesvětlá, nezhoustne a nezvětší svůj objem. Právě dostatečně našlehaná vejce pomohou vytvořit lehkou a nadýchanou střídku.
K našlehané vaječné směsi přidejte hustý bílý jogurt, olej, jemně nastrouhanou kůru ze dvou citronů a šťávu z jednoho citronu. Vše krátce promíchejte, jen aby se suroviny spojily. Citronovou kůru strouhejte pouze z její žluté části, protože bílá vrstva pod ní může být hořká.
Mouku prosejte společně s práškem do pečiva a jedlou sodou. Suchou směs postupně a opatrně vmíchejte stěrkou do tekuté směsi, aby těsto zůstalo co nejvíce vzdušné. Jakmile se všechny suroviny spojí a v těstě nezůstanou suchá místa, další míchání už není potřeba.
Hotové těsto nalijte do připravené bábovkové formy a povrch lehce uhlaďte. Formu vložte do předehřáté trouby a bábovku pečte přibližně 45 minut. Ke konci pečení zapíchněte do středu dřevěnou špejli a ověřte, zda po vytažení zůstane suchá.
Upečenou bábovku nechte přibližně 15 minut chladnout ve formě. Poté ji opatrně vyklopte na kovovou mřížku a nechte zcela nebo alespoň částečně vychladnout. Před podáváním ji lehce poprašte moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová