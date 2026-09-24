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Osvědčená hrníčková bábovka – poctivá, jednoduchá a díky této surovině vláčná klidně i 3 dny po upečení

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Vláčná jogurtová bábovka s citronem je přesně ten domácí moučník, který potěší svěží chutí a hebkou střídkou. Jeden kousek u kávy vám nejspíš stačit nebude.
Osvědčená hrníčková bábovka – poctivá, jednoduchá a díky této surovině vláčná klidně i 3 dny po upečení

Osvědčená hrníčková bábovka – poctivá, jednoduchá a díky této surovině vláčná klidně i 3 dny po upečení

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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