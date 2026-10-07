Osudová Ema Destinnová. Nebyla jen světovou operní hvězdou, dokázala toho mnohem více

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Osudová Ema Destinnová. Nebyla jen světovou operní hvězdou, dokázala toho mnohem vícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ema Destinnová byla hudebním klenotem začátku 20. století. Proslavila ji profese operní pěvkyně. I přesto, že ve svém osobním životě trpěla osaměním, v tom pracovním toho zažila opravdu hodně. A to nejen ve zpěvu.
Osudová Ema Destinnová. Nebyla jen světovou operní hvězdou, dokázala toho mnohem víceZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 07.10.2026 08:30
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