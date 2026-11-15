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Osud představitele XiXaa: Civilizace jej vysávala, konvertoval ke křesťanství a zemřel opuštěný v buši

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Komedie Bohové musejí být šílení vynesla nenápadného muže na vrchol popularity. N!xau se ale ve světě moderní civilizace ztratil a zvolil návrat domů.
Bohové musejí být šílení

Bohové musejí být šílení

Zdroj: FOTO:© Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr, FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:08

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