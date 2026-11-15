Osud představitele XiXaa: Civilizace jej vysávala, konvertoval ke křesťanství a zemřel opuštěný v buši

Svět ho poznal díky jedné neobvyklé komediální roli, která trhala rekordy v návštěvnosti kin. N!xau přitom do té doby neměl o moderní civilizaci sebemenší tušení. Z namibijské pouště se dostal rovnou do záře reflektorů, kam si odskočil vydělat na rodinný dům s elektřinou. Nakonec dal přednost klidu a vrátil se ke svým kořenům.
Papírové peníze odevzdané větru
N!xau žil se svým kmenem v poušti Kalahari a úřední formality zcela míjel. Jeho datum narození proto zůstává dodnes neznámé a on sám ho nikdy neřešil. Do svých pětatřiceti let potkal všehovšudy tři bělochy. Vše nabralo nečekaný směr v roce 1980, kdy do africké divočiny dorazil režisér Jamie Uys. Hledal tvář pro svůj připravovaný film Bohové musejí být šílení a místní muž ho okamžitě zaujal.
Z nenápadného lovce se stala mezinárodní hvězda. Snímek vydělal miliony dolarů po celém světě, začínající herec z toho ovšem neměl prakticky nic. Za svůj první úkol před kamerou dostal odměnu tři sta dolarů. V té době vůbec nechápal význam bankovek a cenné papíry nechal jednoduše odfouknout větrem a jen pozoroval, jak letí.
Cihlový dům a osobní šofér
Z první ztráty se rychle poučil a před natáčením druhého dílu vyjednával daleko tvrději. Za další práci si řekl o částku převyšující sedmdesát tisíc dolarů. Za vydělané finance nechal postavit rodině cihlový dům, do kterého zavedl vodu i elektřinu. Koupil si také ojeté auto. Místo zdlouhavých lekcí v autoškole rovnou najal osobního řidiče, učit se řídit mu přišlo zbytečné.
Udržet nově nabytý standard se ukázalo jako velký problém. Potřeboval platit poplatky za služby, a proto souhlasil s účinkováním v dalších pokračováních. Během promo turné dostal luxusní hodinky, které podle svědků zanedlouho dobrovolně zahodil. K materiálním věcem neměl žádnou vazbu a západní styl života ho spíše obtěžoval.
Návrat do africké divočiny
Život ve světě velkého showbyznysu ho po deseti letech unavil. Chtěl se vrátit k běžným starostem a naplno se věnovat farmaření ve své domovině. V Namibii pěstoval kukuřici, dýně, banány a fazole. Pořídil si vlastní stádo dobytka, to ovšem nikdy nepřesáhlo dvacet kusů. Místní složitá pravidla pro moderní zemědělství mu nevyhovovala a počítání nad dvacet ho vůbec nezajímalo.
Krátce před smrtí přehodnotil svůj duchovní život a konvertoval ke křesťanství. Tři roky před svým odchodem se nechal oficiálně pokřtít. V Tsumkwe nalezl ztracený klid a věnoval se početné rodině, která čítala tři manželky a šest dětí.
Poslední lov perliček
Na začátku července roku 2003 odešel jako obvykle do buše lovit a nasbírat suché dříví na otop. Domů už ten den nedorazil. Po několika dnech usilovného pátrání našli členové rodiny jeho tělo bez známek života.
Policie jako nejpravděpodobnější příčinu úmrtí určila neléčenou tuberkulózu. Nemoc ho podle všeho trápila delší dobu. Odpočívá v namibijské půdě vedle hrobu své druhé manželky. Zemřel ve věku necelých šedesáti let obklopen přírodou, kterou tolik miloval.
Komedii Bohové musejí být šílení můžete zhlédnout na Prima MAX v sobotu 14. listopadu od 20:00.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (face2faceafrica, cs.wikipedia, cool.iprima, csfd).