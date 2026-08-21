Ostrov připravuje několik lokalit pro stavbu rodinných i bytových domů

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Ostrov připravuje několik lokalit pro stavbu rodinných i bytových domůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Město Ostrov na Karlovarsku by mohlo v nejbližších letech nabídnout ve svém katastru více než 260 parcel pro rodinné domy. Spoluprací s developery připravuje oblasti v okrajových částech města, ale i v intravilánu.
Ilustrační foto.
Zdroj: pixabay.com
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