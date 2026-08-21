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Ostrov připravuje několik lokalit pro stavbu rodinných i bytových domů

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Město Ostrov na Karlovarsku by mohlo v nejbližších letech nabídnout ve svém katastru více než 260 parcel pro rodinné domy. Spoluprací s developery připravuje oblasti v okrajových částech města, ale i v intravilánu.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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