Ostravu bude v Senátu dál zastupovat Šimetka. Frýdek-Místek a Karviná mají nové tváře

Ve druhém kole senátních voleb v Ostravě proti sobě stáli současný senátor
Ondřej Šimetka z ODS a starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová. Šimetka získal 65,9 procenta hlasů, Baránková Vilamová potom 34,1 procenta hlasů. Šimetka kandidoval za koalici stran KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráti a TOP 09.
Ondřej Šimetka je senátorem od roku 2020. V horní komoře byl dosud místopředsedou výboru pro zdravotnictví a také mandátového a imunitního výboru. Zároveň vede Gynekologicko-porodnickou kliniku ostravské Fakultní nemocnice. Ve výboru pro zdravotnictví by chtěl Šimetka pokračovat i dále. Uvedl také, že kampaň před volbami byla v jeho oblasti značně vyhrocená. A to se podle něj mohlo podepsat i na tak vysokém zisku hlasů.
„Myslím, že lidi už moc nebaví takový styl. Alespoň mi to říkali, když jsme se potkávali. Politická kultura upadá. Chybí grácie a nadhled,“ řekl.
Od roku 1999 byl Šimetka několikrát na misi Lékařů bez hranic v zemích Asie a Afriky, například ve Východním Timoru, na Srí Lance a v Libérii, spoluzakládal českou pobočku této organizace. Pracoval také pro OSN či Královskou australskou chirurgickou společnost. V několika zemích školil lékaře a porodní asistentky a podílel se na programech snižování mateřské úmrtnosti ve světě.
Starostka ostravského obvodu Poruba a náměstkyně primátora Ostravy Baránková Vilamová řekla, že podle ní se na výsledku volebního duelu podepsalo především Šimetkovo povolání.
„Lékaři jsou vysoce uznávané osobnosti,“ uvedla. Dodala, že si počká na celkovou analýzu výsledků voleb za celé hnutí ANO. Podle ní je potřeba najít příčinu neúspěchu. Primátor senátorem
Senátorem za obvod Frýdek-Místek bude padesátiletý podnikatel a bývalý primátor města
Petr Korč. Jeho hnutí Naše Město F-M uspělo i v komunálních volbách a Petr Korč by tak mohl být senátorem i primátorem zároveň. Svůj volební úspěch dnes Korč označil za politické Nagano. „V komunálních volbách získat přes 40 procent a pak zvítězit i v senátních volbách, to se asi ještě nikomu nepovedlo. Je to velký závazek. Všem, kteří volili senátorku Pešatovou, chci vzkázat, že navážu na vše dobré, co v Senátu dokázala,“ řekl Korč.
Dodal, že chce využít své zkušenosti z magistrátu v Senátu a naopak díky vlivu senátora být prospěšný regionu. Zasadit se chce především o větší výstavbu bytů a zjednodušení procesů pro obce. Navíc by chtěl do nejvýchodnějšího okresu republiky přilákat nové obyvatele.
Nově zvolený senátor Petr Korč, foto poskytl Petr Korč
Korč se do politiky zapojil v roce 2018, tehdy se stal členem hnutí Naše Město F-M, od října 2018 do března 2020 působil jako jeho místopředseda a v říjnu 2020 se stal předsedou. Korčem vedená kandidátka získala v komunálních volbách na podzim 2018 druhý největší počet zastupitelů, po volbách ale skončila v opozici.
Čtěte také:
Koalice ve Frýdku-Místku je domluvená. ANO míří do opozice, Korč zpět do čela
V březnu 2021 byl hlasy hnutí NMFM, hnutí ANO, Pirátů a hnutí SPD odvolán stávající primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký a novým primátorem se stal právě Korč, který funkci obhájil i po volbách na podzim 2022. Letos v červnu jej ale zastupitelé z funkce primátora odvolali na návrh někdejšího šéfa města a opozičního zastupitele Pobuckého. Podle jeho slov Korč výkon funkce omezil pouze na sebeprezentaci. Sám Korč k tomu řekl, že za odvoláním byla zvažovaná senátní kandidatura, kterou ten den potvrdil.
Petr Korč porazil ve druhém kole senátních voleb současnou senátorku za hnutí STAN Helenu Pešatovou. Bývalý a pravděpodobně i budoucí primátor Frýdku-Místku získal 52,1 procenta hlasů, Pešatová 47,9.
„Děkuji všem voličům a gratuluji vítězi,“ řekla dnes končící senátorka. Horní komoru Parlamentu opouští s pocitem, že v ní odvedla kvalitní práci. „Myslím že jsem dělala práci, kterou běžně senátoři nedělají. Snažila jsem se pomáhat obcím, věřím, že se to podaří novému senátorovi potáhnout dál. Budu mu držet palce,“ uvedla. Hnutí ANO nebude mít senátora ani v Karviné
Stejně jako na Frýdecko-Místecku, k výměně na postu senátora došlo i v Karviné. Zde ale proto, že svůj mandát už neobhajoval
Ondřej Feber z hnutí ANO. Novým zástupcem v horní komoře Parlamentu se tak stal Petr Kazík z hnutí OK, který ve druhém kole získal 52,9 procenta hlasů a porazil tak kandidátku hnutí ANO Lenku Brzyszkowskou. Nově zvolený senátor Petr Kazík, foto poskytl Petr Kazík
Vysokoškolský pedagog Kazík je výraznou osobností kulturního a společenského života Karviné. V 90. letech učil marketing a management a v roce 1997 založil společnost AHRA, která se věnuje firemnímu vzdělávání. V minulosti působil jako prorektor Ostravské univerzity, jako pedagog má zkušenosti také z Newton University nebo Univerzity Karlovy.
Od roku 2023 je ředitelem Slezského divadla v Opavě, o rok později se stal viceprezidentem Leaders Clubu, který sdružuje manažery a podnikatele působící v Moravskoslezském kraji. V letech 2020 až 2022 byl prezidentem České manažerské asociace.
V prvním kole voleb získal Kazík 14,3 procenta hlasů a bylo to podle něj hodně napínavé.
„Je to pro mne velmi příjemné, ale zároveň to byly obrovské nervy. S dalšími dvěma kandidáty, kteří skončili na třetím a čtvrtém místě, máme velmi podobný počet hlasů,“ hodnotil výsledek prvního kola.