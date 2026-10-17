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Ostravu bude v Senátu dál zastupovat Šimetka. Frýdek-Místek a Karviná mají nové tváře

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Voliči ve třech obvodech Moravskoslezského kraje vybírali včera a dnes své zástupce v Senátu. Na Frýdecko-Místecku uspěl vítěz komunálních voleb a pravděpodobně budoucí primátor Petr Korč, za obvod Ostrava-město bude v horní komoře pokračovat Ondřej Šimetka z ODS. V obvodu Karviná uspěl Petr Kazík.
Ostravu bude v Senátu dál zastupovat Šimetka. Frýdek-Místek a Karviná mají nové tváře

Ostravu bude v Senátu dál zastupovat Šimetka. Frýdek-Místek a Karviná mají nové tváře

Zdroj: poskytl Ondřej Šimetka
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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