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Ostravská policie pátrá po muži s demencí, zmizel bez dokladů i telefonu

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Ostravská policie intenzivně hledá Milana Tichopáda, osmačtyřicetiletého muže z Ostravy-Vítkovic, který zmizel v noci na 6. října kolem půl třetí ráno. Od té doby…
policie

policie

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:00

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