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Ostravská MHD se od září vrátí k normálu, některé výluky ale pokračují

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Prázdninový provoz ostravské městské hromadné dopravy skončí 31. srpna. Od prvního září Dopravní podnik Ostrava (DPO) upraví jízdní řády tramvajových, autobusových i trolejbusových linek…
ostrava-tramvaj

ostrava-tramvaj

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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