Ostrava otevřela střelnici za 153 milionů. Brownfield v Hulvákách se proměnil ve špičkové centrum

Ostrava otevřela střelnici za 153 milionů. Brownfield v Hulvákách se proměnil ve špičkové centrumPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostrava otevřela střelnici za 153 milionů, Město Ostrava
Zatímco soukromí pořadatelé, kluby a festivaly musí Ochrannému svazu autorskému (OSA) odvádět poplatky do...
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