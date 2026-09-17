Ostrava má autobus na letiště zdarma, Praha účtuje 200 Kč. Klíč je ve způsobu, jakým město rozpouští náklady do tarifu MHD

Od 20. dubna 2026 mohou letící cestující z Ostravy využít Airport Express bezplatně po předložení letenky, boarding passu nebo potvrzení rezervace; v Praze za obdobnou jednosměrnou jízdu zaplatí 200 Kč.
Proč je ostravský Airport Express součástí běžné MHD a pražský stojí stranou
Ostravský Airport Express je provozován jako řadová linka Dopravního podniku Ostravy a je začleněný do tarifního systému: platí na něm šedesátiminutová jízdenka za 32 Kč, uznávají se dlouhodobé kupony pro tarifní zónu 2 i elektronická peněženka ODISky. Linka tak sdílí tarifní rámec s běžnými městskými spoji.
Pražský přístup je opačný: Airport Express provozovaný DPP je vyčleněný mimo integrovaný tarif PID, na něj neplatí běžná Lítačka ani časové kupony. Cestující si kupují speciální nepřestupní jízdenku, která byla od ledna 2026 zvýšena z 100 na 200 Kč, čímž se AE v Praze profiluje jako prémiový produkt s přímou trasou z Hlavního nádraží na Letiště Václava Havla.
Kde se schovávají náklady ostravského modelu
Bezplatná jízda pro letící pasažéry neznamená eliminaci provozních nákladů. Ostrava rozprostírá výdaje do celého veřejně financovaného systému MHD; rozpočet města na rok 2026 počítá s kompenzací dopravní obslužnosti pro DPO ve výši 2,154 miliardy Kč. Z tohoto balíku jsou hrazeny všechny linky včetně Airport Expressu a neexistuje samostatná veřejně dostupná položka vyčleněná výhradně na bezplatnou letištní přepravu.
V praxi část provozních nákladů pokryje jízdné běžných cestujících (32 Kč za jízdu, měsíční kupony, ODISka) a zbytek dorovná městská pokladna. Nulová cena pro letící pasažéry se tedy rozptyluje v celkovém rozpočtu dopravního podniku a nepřidává zvláštní viditelný příplatek na jízdence ostatních uživatelů.
Jak si Praha drží levnou alternativu vedle drahého AE
Praha současně nabízí na letiště i standardní linky MHD (59, 100 a 191), na nichž platí běžný tarif: devadesátiminutová jízdenka stojí 50 Kč, třicetiminutová 39 Kč. Pro cestující, kteří nevadí přestup, tak existuje levná alternativa k placenému AE.
Dvoustovka za pražský Airport Express je cenou za pohodlí přímého spoje bez přestupování, garantovaný interval a prostor pro zavazadla. Praha tak provozuje dvouvrstvý model: integrovaný tarif jako základ a prémiová nadstavba s vlastním ceníkem.
Jak vypadá letištní doprava v Brně, Karlových Varech i za hranicemi
V českém kontextu Ostrava s bezplatným modelem vyčnívá. Brno obsluhuje letiště Tuřany linkou E76 v rámci IDS JMK, dvouzónová jízdenka vyjde na 22 Kč na šedesát minut. Karlovy Vary nasazují na letiště městskou linku 8, kde šedesátiminutová jízdenka u řidiče stojí 50 Kč. Obě města mají letiště začleněné do běžné veřejné dopravy, bez bezplatné přepravy pro cestující s letenkou.
- Košice – autobus 23 spojuje terminál s centrem za 1,20 € (třicetiminutová) nebo 1,40 € (šedesátiminutová); cesta trvá kolem dvaceti minut.
- Graz – letiště je zahrnuto do městské tarifní zóny 101, postačí běžná městská jízdenka bez příplatku.
Integrace regionálního letiště do veřejné dopravy je v Evropě běžná. Nulová cena výhradně pro letící cestující je nicméně štědřejším řešením ve srovnání s většinou srovnatelných měst.
Co potřebujete vědět, než nastoupíte do ostravského AE
Linka vyjíždí z terminálu Dubina, odkud navazuje osm tramvajových a čtyři autobusové linek; z centra Ostravy se sem dostanete za pár minut. Cesta na letiště trvá přibližně osmnáct minut. Spoje nejezdí vždy s pravidelným intervalem, frekvence se řídí letovým řádem, proto je vhodné mít před odletem časovou rezervu.
Při nástupu stačí řidiči předložit elektronickou či tištěnou letenku, palubní vstupenku nebo potvrzení rezervace zájezdu s odletem z Ostravy; přesné podmínky se mírně liší na webech DPO a letiště a je vhodné je před cestou ověřit.
U odletové haly navíc zastavují vlaky linek S4 a S8 v tarifu ODIS, takže Ostravské letiště má dvě veřejné dopravní vazby.
Ostrava ukázala, že jedno tarifní rozhodnutí může zajistit cestu na letiště za nula korun, pokud město rozpočtově rozloží náklady; Praha zatím zvolila opačnou cestu a svůj Airport Express zdražila na dvojnásobek.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková