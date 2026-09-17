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Ostrava má autobus na letiště zdarma, Praha účtuje 200 Kč. Klíč je ve způsobu, jakým město rozpouští náklady do tarifu MHD

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Dopravní podnik Ostravy spustil na lince Airport Express bezplatnou přepravu pro každého, kdo řidiči ukáže letenku, boarding pass nebo potvrzení rezervace. V Praze mezitím Airport Express provozovaný DPP stojí od ledna 2026 200 Kč za jednosměrnou jízdu.
Ostrava má autobus na letiště zdarma, Praha účtuje 200 Kč. Klíč je ve způsobu, jakým město rozpouští náklady do tarifu MHD

Ostrava má autobus na letiště zdarma, Praha účtuje 200 Kč. Klíč je ve způsobu, jakým město rozpouští náklady do tarifu MHD

Zdroj: ŠJů / Creative Commons Attribution 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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