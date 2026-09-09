Ostapenková se na US Open slovně obořila na trenéry soupeřek. Její lotyšská protihráčka ve čtyřhře jí odmítla podat ruku

Nasazené čtyřky Sie Šu-wej a Jelena Ostapenková porazily čtrnáctky Čchan Chao-čching a Mayu Jointovou 6:4, 6:4. Holé skóre ale neříká nic o tom, co se dělo mezi výměnami. Ostapenková během zápasu opakovaně ukazovala směrem k boxu soupeřek, kde seděla Latisha Chanová, sestra a koučka Čchan Chao-čching. Podle agentur Reuters a AFP si Lotyška stěžovala na potlesk po vlastních chybách, na sarkastické komentáře v mandarínštině a u empirové rozhodčí žádala přítomnost překladatele i supervizora. Po posledním míčku pak zařvala přímo směrem k tribuně. A na síti? Sie Šu-wej a Čchan Chao-čching si ruku nepodaly.
Obrat, který zápas převrátil
Než se rozjela slovní přestřelka, rozjel se sportovní příběh. Sie s Ostapenkovou v prvním setu prohrávaly 1:4. Pak vzaly pět her v řadě. Klíčové rebrejky přišly v sedmém a devátém gamu, v momentech, kdy se zápas přetočil a kdy se podle dostupných záběrů začala stupňovat i atmosféra kolem kurtu.
Druhý set kopíroval scénář: manko 0:2, okamžitý brejk zpět a postupné převzetí kontroly. Čísla mluví jasně: Sie a Ostapenková nasázely šest es, soupeřky ani jedno. Na prvním servisu vyhrávaly 73 % bodů proti 57 %. Brejkboly proměnily v poměru 5 z 8, zatímco Čchan s Jointovou jen 3 z 6. Celkový poměr bodů 61:49 potvrzuje, že výhra nebyla jen o emocích, byla statisticky zasloužená.
Co přesně zaznělo z boxu
Přesné znění mandarínských komentářů z boxu veřejně doložené není. Ostapenková u rozhodčí tvrdila, že Latisha Chanová sarkasticky „chválila“ jejich údery a tleskala po jejich nevynucených chybách. „Dělají to, protože nás nemohou porazit. Je to velmi neuctivé,“ parafrázují její slova Reuters i Taipei Times.
Čchan Chao-čching nabídla po zápase na Instagramu jinou verzi. Podle ní šlo o běžné fandění, ne o urážky. Tvrdila, že ani umpirová rozhodčí, ani supervizor nikoho nevarovali. A skutečně, v otevřených zdrojích není doložen žádný formální postih. Žádný warning, žádná bodová penalizace, žádný default. Přitom Grand Slam Rulebook 2026 počítá s eskalační škálou od napomenutí přes ztrátu bodu a gamu až po vyloučení a podpůrný tým hráčky může dostat pokutu až 50 000 dolarů (přibližně 1,1 milionu korun) nebo přijít o akreditaci. Nic z toho se nestalo.
Starý tchajwanský spor jako podhoubí
Nepodaná ruka mezi Sie a Čchan nebyla impulzivní gesto. Čchan na Instagramu napsala, že už potřetí za sebou po vzájemném zápase čekala na síti marně, a tentokrát proto „už nečekala“ ona. Přidala starší křivdy: údajné provokace na China Open, dvě předzápasové kolize mimo kurt.
Kořeny sahají minimálně do roku 2016. Před olympiádou v Riu Sie Šu-wej veřejně napadla tchajwanskou tenisovou asociaci za netransparentní přidělování trenérských akreditací. Dvojice Čchan Jung-žan a Čchan Chao-čching měla přímou olympijskou kvalifikaci v ženské čtyřhře a jejich otec-kouč dostal plnou trenérskou pozici. Sie dostala jen takzvanou P-kartu, horší status bez ubytování v olympijské vesnici. Označila to za nespravedlnost a z olympiády odstoupila. Tchajwanské ministerstvo sportu argumentovalo, že pro tenis existovaly jen dvě plné trenérské pozice a prioritu určovala nejvýše postavená kvalifikace. Jenže o rok později tchajwanský kontrolní úřad Control Yuan kritizoval celý systém jako netransparentní a vadný. Spor tedy nebyl jen osobní. Měl institucionální dohru, a zjevně nikdy neskončil.
Ostapenková a její historie výbuchů
Lotyška není na grandslamových konfliktech poprvé. Loni na US Open 2025 prohrála singlový zápas s Taylor Townsendovou 5:7, 1:6 a po vyhroceném podání ruky jí podle Townsendové řekla „žádná třída“ a „žádné vychování“. Ostapenková se pak přes Instagram omluvila s vysvětlením, že mluvila o tenisové etiketě a angličtina není její mateřština.
Letošní případ je ale jiný. Hlavní konflikt nešel přes síť mezi hráčkami, ale přes box soupeřek, přes jazyk, kterému Ostapenková nerozuměla, a přes historii, ke které se přidala až jako katalyzátor. Podle nás právě v tom spočívá výjimečnost celé epizody: nebyl to jeden výbuch, ale souběh tří vrstev (sportovního obratu, kurtového konfliktu a desetiletého tchajwanského rodinného sporu) v jednom deblovém utkání.
Co přišlo potom
Příběh dostal rychlou tečku. Už 8. září Sie s Ostapenkovou ve čtvrtfinále prohrály s Mertensovou a Šnajderovou 5:7, 3:6. Hypotetický semifinálový duel s Kateřinou Siniakovou a Townsendovou, který pavouk nabízel, se neuskutečnil.
Pondělní třetí kolo tak zůstalo jako uzavřená kapitola, ale s otevřeným koncem. Sie a Čchan se na okruhu potkají znovu. A ruku si zřejmě zase nepodají.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář