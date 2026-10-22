Osmnáctiletý Brňan nahlásil přepadení, ucho si ale uřízl sám. V roce 1989 šlo o pojistku, další případy následovaly

V březnu roku 1989 oznámil osmnáctiletý Pavel P. z Brna, že se stal obětí pouličního přepadení, při kterém mu útočník odřízl ucho. Kriminalisté ale později zjistili, že si zranění způsobil úmyslně ve vlastním bytě za účelem vyplacení peněz z pojištění. Podobné pokusy o pojistný podvod řešili vyšetřovatelé i v dalších letech. Jiní muži si kvůli vidině snadného zisku sami ukousli článek prstu nebo se nechali zmrzačit sekerou v kurníku.
Falešné přepadení na ulici
Na jaře roku 1989 se na policii obrátil osmnáctiletý Pavel P. s hlášením o násilném incidentu. Vyšetřovatelům tehdy sdělil, že ho na ulici v Brně zastavili dva muži s požadavkem na vydání peněz.
Mladík vypověděl, že pachatelům hotovost odmítl vydat. Jeden z mužů mu podle jeho verze událostí následně odřízl ucho i se zavěšenou náušnicí. Policie začala případ prověřovat jako loupež.
Zlomená nosní kost
Během vyšetřování okolností činu a výslechů dospěli kriminalisté k odlišnému závěru. Odhalili totiž skutečný původ poranění. Osmnáctiletý mladík si ucho uřízl sám ve svém vlastním bytě.
Kromě uříznutého ucha utrpěl Pavel P. také další poranění obličeje. O pomoc s jeho realizací požádal svého stejně starého kamaráda. Ten mu podle dohody přerazil nosní kost pomocí železné trubky. Účelem tohoto kroku bylo vytvořit věrohodnější obraz napadení a navýšit celkovou částku od tehdejší České státní pojišťovny.
Verzi o pojistném podvodu potvrdila expertiza soudních lékařů. Odborníci analyzovali úhel řezu na uchu i charakter zlomeniny nosní kosti a zcela vyloučili útok cizí osoby v situaci popsané mladíkem.
Vymyšlený únos a ukousnutý prst
K extrémnímu činu za účelem zisku se uchýlil také drogově závislý mladík v lednu roku 2016. S vidinou vyplacení peněz z úrazového pojištění si vlastními zuby ukousl článek prstu. Pojišťovně následně předložil příběh o únosu. Tvrdil, že ho přepadli a unesli neznámí pachatelé, kteří ho násilím donutili k ukousnutí vlastního prstu.
Detektivové pojišťovny ale ve spolupráci s policií a lékařskými experty historku vyvrátili. Na těle mladíka chyběly jakékoliv jiné stopy po boji, svazování či násilí, které by odpovídaly únosu. Událost vyhodnotili jako účelové sebepoškození.
Devastace nohy v kurníku
V roce 2014 řešili zase vyšetřovatelé případ muže, který se domluvil se svým známým na devastačním poranění nohy a useknutí dvou prstů. K činu použili železnou trubku a sekeru.
Aby je nikdo neviděl, zalezli do kurníku. Muž si navíc předem nasadil motocyklovou helmu. Ta měla zabránit tomu, aby sousedé slyšeli jeho křik. Pojišťovně následně tvrdil, že mu na nohu spadla těžká skříň.
Prsty ve spuštěné sekačce
Častým způsobem fingování nehod bývají hlášení o zranění při sekání trávy. Detektivové pojišťovny prověřovali muže s tvrzením o ztrátě dvou prstů. Podle jeho výpovědi o ně přišel při vytahování větve ze spuštěné sekačky.
Lékařská expertiza odhalila čistý chirurgický řez. Odborníci konstatovali, že takové zranění nemohlo vzniknout rotujícím nožem plným nečistot a trávy.
Podobné pokusy o obohacení končí zamítnutím výplaty pojistného. Dotyční navíc čelí obvinění z pojistného podvodu, za který hrozí v závislosti na výši škody až několikaleté vězení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kriminalistika.eu, lidovky, novinky).