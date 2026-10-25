Osmiletá dívka si hrála s kočárkem, když ji srazila dodávka. Tragédii nyní objasňují kamerové záznamy

K tragédii došlo v pátek 23. října krátce po půl páté odpoledne v obci Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov. Osmiletou dívku zde srazilo vozidlo využívané odtahovou službou. Neštěstí se odehrálo mimo hlavní silnici, v části obce směrem k sousední Ľutině. Na místo vyrazily záchranné složky včetně posádky rychlé lékařské pomoci. Zdravotníci se dítěti pokoušeli pomoci, utrpěná zranění však byla natolik závažná, že se jeho život nepodařilo zachránit. Přesný průběh střetu zatím zůstává předmětem policejního vyšetřování.
Dívka si měla před nehodou hrát s kočárkem
Nové podrobnosti o posledních chvílích dítěte přinesla sobotní svědectví místních obyvatel. Podle jejich vyprávění si měla osmiletá dívka krátce před nehodou hrát s dětským kočárkem na cestě v blízkosti místní osady. Následně došlo ke střetu s projíždějící dodávkou. Jedna z obyvatelek při popisu události naznačila, že vozidlo mělo jet rychle, takové tvrzení však zatím nebylo nezávisle potvrzeno. Není také jasné, v jaké vzdálenosti od dodávky se dítě nacházelo bezprostředně před srážkou a zda měl řidič možnost na jeho přítomnost včas zareagovat. Policie dosud nezveřejnila závěry, které by umožňovaly určit odpovědnost za nehodu.
Za volantem seděl osmadvacetiletý muž
Dodávku v době neštěstí řídil osmadvacetiletý muž, kterého policisté bezprostředně po události podrobili dechové zkoušce. Výsledek byl negativní, alkohol tedy u řidiče zjištěn nebyl. Vozidlo, které sloužilo k provozování odtahové služby, policie následně zajistila pro odborné zkoumání. Vyšetřovatelé budou zjišťovat okolnosti jeho pohybu i samotného střetu s dítětem. Doposud nebylo potvrzeno, zda při nehodě sehrála roli rychlost vozidla, nepozornost nebo jiné okolnosti. K neštěstí se vyjádřil také otec řidiče, který projevil hlubokou lítost nad úmrtím malé dívky a uvedl, že ani jeho rodina přesně neví, jak k tragédii došlo.
Policisté mají k dispozici kamerové záznamy
Pro objasnění případu mohou být důležité záběry z obecního kamerového systému, které místní samospráva poskytla policii. Vyšetřovatelé tak získali další podklady, jež mohou pomoci sestavit přesnější časový sled událostí. Zatím ovšem není potvrzeno, zda některá z kamer zachytila přímo okamžik srážky. Na místo byl přivolán rovněž znalec z oboru dopravy, jehož úkolem bude odborně posoudit okolnosti nehody. Samotné dokumentování tragédie trvalo několik hodin a policisté se zabývají také dalšími dostupnými důkazy. Podstatné bude zejména objasnit pohyb vozidla a dítěte těsně před střetem, protože právě tyto okolnosti dosud nejsou spolehlivě vysvětlené.
Tragédie znovu upozornila na bezpečnost dětí
Po nehodě policie připomněla nebezpečí, kterému mohou být děti vystaveny i na komunikacích v obytných částech obcí. Jejich chování bývá pro řidiče obtížně předvídatelné a při hře se mohou náhle dostat do prostoru, kudy projíždějí automobily. Zvýšená opatrnost je proto důležitá nejen u škol a přechodů pro chodce, ale také v úzkých ulicích a na místních cestách. Řidiči musí přizpůsobovat rychlost podmínkám a počítat s možností, že dítě vstoupí do vozovky bez předchozího varování. Současně je důležité, aby rodiče děti upozorňovali na rizika spojená s pohybem vozidel i v místech, která dobře znají. V případě páteční nehody však zatím nelze určit, které konkrétní okolnosti ke střetu vedly a zda mu bylo možné zabránit.
Použité zdroje: noviny.sk, tnlive.sk