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Osmiletá dívka si hrála s kočárkem, když ji srazila dodávka. Tragédii nyní objasňují kamerové záznamy

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Dennívýzva
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Tragická dopravní nehoda na východě Slovenska si vyžádala život teprve osmileté dívky. Dítě v obci Pečovská Nová Ves srazila dodávka odtahové služby a utrpělo zranění, kterým podle dostupných informací podlehlo. Místní obyvatelé nyní popsali, co mělo neštěstí předcházet. Policisté mezitím získali kamerové záznamy a k vyšetřování přizvali dopravního znalce.
Osmiletá dívka si hrála s kočárkem, když ji srazila dodávka. Tragédii nyní objasňují kamerové záznamy

Osmiletá dívka si hrála s kočárkem, když ji srazila dodávka. Tragédii nyní objasňují kamerové záznamy

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 17:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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