Osm vajec stačilo na smrtelnou dávku rtuti. Na farmě u Dobříše se jed dostal do slepic přes obilí ošetřené rtuťovým fungicidem

Velkochov nosnic v Trnové u Dobříše zásoboval trh konzumními vejci. Jednoho dne začala drůbež hynout. Veterináři hledali příčinu a narazili na děsivé zjištění: slepice dostávaly krmivo z obilí, které bylo ošetřeno organomerkurálním mořidlem, fungicidem na bázi organické rtuti, určeným výhradně k moření osiva před výsevem, rozhodně ne ke krmení zvířat. Rtuť se vstřebala do organismu nosnic a při tvorbě vajec přešla přímo do jejich obsahu. Kontaminované produkty (vejce, maso i mléko) se mezitím dostaly do distribuce po celé zemi. A stát mlčel.
Jak se jed z mořeného obilí dostal až na talíř
Mechanismus přenosu je z toxikologického hlediska přímočarý. Organická rtuť obsažená v mořidle se po pozření zrna vstřebá přes trávicí trakt do krevního oběhu slepice. Při formování vaječného žloutku i bílku se toxický kov ukládá do samotného vejce. Odborná studie publikovaná v roce 1981 v časopise Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology sledovala právě distribuci rtuti a selenu ve vejcích slepic krmených kontaminovaným zrnem a potvrdila, že rtuť se v obsahu vajec skutečně koncentruje.
Proč vůbec někdo krmil drůbež obilím určeným k setí? Přímý, archivně doložený motiv se dodnes nepodařilo jednoznačně objasnit. Pravděpodobná je kombinace provozního selhání, nedostatečného dohledu nad skladováním a podcenění nebezpečí. V centrálně řízené ekonomice roku 1981 neexistoval tlak na transparentní trasovatelnost krmiv, jaký dnes zajišťují unijní předpisy. Výsledek: toxická látka určená k ochraně osiva před houbovými chorobami skončila v potravním řetězci milionů lidí.
Utajení, které proměnilo havárii v systémový skandál
Samotná kontaminace by byla vážnou průmyslovou havárií. To, co z ní udělalo skandál přesahující generace, bylo rozhodnutí tehdejšího režimu informace před občany zatajit. Podle rekonstrukce ČT24 nedostala veřejnost žádné otevřené varování. Část kontaminovaných vajec, masa i mléka se už nacházela v obchodech a domácnostech. Spotřebitelé neměli šanci se chránit, protože nevěděli, že by měli.
Důsledky tohoto informačního bloku sahají daleko za rok 1981:
- Nikdy nebyl zveřejněn autoritativní soupis postižených ani nemocných.
- Veřejně dohledatelný registr obětí neexistuje.
- Rešerše nenašla doklad o systematickém odškodňovacím programu.
Kauza tak nevstoupila do kolektivní paměti přes soudní spory ani přes oficiální bilanci. Zůstala ve stínu známějších ekologických katastrof, ačkoli její potenciální dosah byl celostátní.
Kolik vajec mohlo zabít? Opatrně s tradovanými čísly
V médiích i na internetu koluje tvrzení, že „jedno vejce z Trnové mohlo usmrtit kojence a osm vajec dospělého člověka“. Tento údaj se opakuje jako fakt, přestože jeho laboratorní podklad se ve veřejně přístupných primárních zdrojích nepodařilo dohledat. Americký NIOSH uvádí pro methylrtuť odhad smrtelné dávky kolem 200 miligramů. Bez znalosti přesné koncentrace rtuti v jednom konkrétním vejci z Trnové ovšem nelze seriózně stanovit univerzální počet kusů, který by představoval letální dávku. S tradovaným číslem proto zacházíme jako se sekundárně citovaným údajem, nikoli jako s ověřeným laboratorním výsledkem.
Co je naopak doloženo spolehlivě: organická rtuť patří mezi nejnebezpečnější formy tohoto kovu. Světová zdravotnická organizace řadí mezi její účinky poškození nervového systému, ledvin, trávicího traktu i imunity. Zvláště zranitelné jsou těhotné ženy a plod v nitroděložním vývoji, neurologické následky mohou přetrvávat celý život.
Trnová dnes a současný kontrolní rámec v Česku
Farma v Trnové u Dobříše existuje dodnes. V oficiálním registru Ministerstva životního prostředí je na adrese Trnová 948, Dobříš, evidován „Závod na výrobu konzumních vajec Trnové u Dobříše“. Místo, kde se před více než čtyřiceti lety odehrála jedna z nejtemnějších potravinových kauz, nadále slouží svému původnímu účelu.
Kontrolní prostředí se ovšem zásadně proměnilo. Státní veterinární správa provádí systematický monitoring cizorodých látek v potravinovém řetězci, včetně pravidelného laboratorního vzorkování vajec a vaječných výrobků. Informační bulletin SVS z roku 2019 dokládá nízké záchyty rtuti v současných vzorcích. Unijní legislativa navíc zavedla trasovatelnost krmiv, systémy rychlého varování a povinnost okamžitě informovat veřejnost o zjištěném riziku, tedy přesný opak toho, co se stalo v roce 1981.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková