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Osm operací a pořád jméno na soupisce. Vonnová nechává otevřené dveře, které už jednou zavřela

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Dennívýzva
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Ještě v únoru lékaři v Itálii bojovali o to, aby nemuseli amputovat její nohu. Na oficiální soupisce amerického A týmu pro sezonu 2026/27 přesto svítí jméno Lindsey Vonnové, hned vedle Mikaely Shiffrinové. Znamená to návrat? Sama lyžařka zatím odpovídá velmi opatrně.
Osm operací a pořád jméno na soupisce. Vonnová nechává otevřené dveře, které už jednou zavřela

Osm operací a pořád jméno na soupisce. Vonnová nechává otevřené dveře, které už jednou zavřela

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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