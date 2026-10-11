Osm operací a pořád jméno na soupisce. Vonnová nechává otevřené dveře, které už jednou zavřela

- Americký lyžařský svaz ve středu zveřejnil oficiální A tým a Vonnová je jeho součástí.
- Jednačtyřicetiletá lyžařka má od olympijského pádu za sebou nejméně osm operací.
- V zimě ji čeká další zákrok, po kterém počítá s devítiměsíční rekonvalescencí.
- FIS jí slíbila divokou kartu pro Světový pohár, jakmile se rozhodne vrátit.
- Sama odhaduje, že by na trať mohla vyrazit nejdříve v sezoně 2027/28.
Třináct vteřin, které změnily všechno
Olympijský sjezd v Cortině d'Ampezzo měl být vyvrcholením jednoho z nejodvážnějších comebacků v historii lyžování. Skončil po třinácti vteřinách. Americká rekordmanka Lindsey Vonnová upadla, utrpěla komplikovanou zlomeninu holenní i lýtkové kosti a po převozu do nemocnice musela na nouzovou operaci. Nohu jí lékaři zachránili, i když hrozila amputace.
Do závodu přitom šla s přetrženým předním zkříženým vazem, který si poškodila při pádu krátce před hrami. Její otec měl po nehodě jasno. „Tohle je konec její kariéry. Lindsey Vonnová už žádné další závody nepojede, alespoň dokud do toho mám co mluvit,“ prohlásil podle serveru Sport.cz.
Následovaly téměř tři a půl měsíce, kdy nedokázala chodit, a série zákroků. Od olympiády jich absolvovala nejméně osm.
Jméno mezi dvěma olympioničkami
Americký svaz U.S. Ski & Snowboard ve středu zveřejnil na síti X oficiální složení alpského týmu pro nadcházející sezonu. Vonnová figuruje v áčku mezi Mikaelou Shiffrinovou, která o konci kariéry zatím ani neuvažuje, a Jacqueline Wilesovou.
Překvapení je to však jen napůl. Svaz ji mezi kandidáty zařadil už v květnu. Do A týmu se dostává ten, kdo na olympiádě vybojoval medaili, nebo patří mezi pětadvacet nejlepších na startovní listině Světového poháru. Vonnová byla ve sjezdu šestá a v superobřím slalomu patnáctá, kritéria tedy splnila díky výsledkům ze sezony, kterou ukončil pád v Cortině. Říjnové oznámení potvrzuje hlavně jedno: nominaci přijala a cestu zpátky si nezavřela.
Dveře jí drží otevřené i Mezinárodní lyžařská federace. FIS oznámila, že vítězka 84 závodů Světového poháru dostane divokou kartu, jakmile se rozhodne vrátit.
Nejdřív operační sál, pak teprve svah
Sama Vonnová ale brzdí. Už v dubnu odhadovala, že ke startu by se mohla dostat nejdříve v sezoně 2027/28. Začátkem září oznámila, že ji čeká další zákrok: lékaři jí z nohy vyjmou kovové součástky a zrekonstruují přetržený vaz. Podle německého deníku Bild by k operaci mělo dojít v listopadu.
„Doufám, že operaci budu moci podstoupit v listopadu, ale každopádně to bude někdy v zimě. A pak to bude trvat dalších devět měsíců, než se z toho plně zotavím, takže dál se zatím ani nedívám. Nevím, co přinese budoucnost,“ svěřila se v září při návštěvě tenisového US Open.
Že ji odepisovat nemusí být nejlepší nápad, už jednou ukázala. V listopadu 2024 se po téměř šesti letech ve sportovním důchodu vrátila na start Světového poháru. Ani teď z veřejného života nezmizela a během rehabilitace zazářila v rudé róbě v New Yorku. Podobně dlouhou cestu přes bolest a operace má za sebou i Slovenka Petra Vlhová, která se znovu chystá na plnohodnotnou sezonu.
Za deset dní oslaví Vonnová dvaačtyřicáté narozeniny. Nová sezona Světového poháru se rozjede o týden později v rakouském Söldenu. Pokud půjde všechno podle plánu, bude v té době teprve čekat na další operaci.