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Osm dírek v plastové lahvi a rajčata se zalejí sama. Kdo tohle nezkusil, celé léto plýtvá vodou a riskuje choroby listů

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Ať už pečujete o zeleninové záhony, nebo zdobíte zahradu jedinečnými květinovými aranžmá, znovu použité plastové lahve vám s tím mohou skvěle pomoci.
Osm dírek v plastové lahvi a rajčata se zalejí sama. Kdo tohle nezkusil, celé léto plýtvá vodou a riskuje choroby listů

Osm dírek v plastové lahvi a rajčata se zalejí sama. Kdo tohle nezkusil, celé léto plýtvá vodou a riskuje choroby listů

Zdroj: abcMedia (vlastní tvorba)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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