Osm dírek v plastové lahvi a rajčata se zalejí sama. Kdo tohle nezkusil, celé léto plýtvá vodou a riskuje choroby listů

Osm dírek v plastové lahvi a rajčata se zalejí sama. Kdo tohle nezkusil, celé léto plýtvá vodou a riskuje choroby listůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Osm dírek v plastové lahvi a rajčata se zalejí sama. Kdo tohle nezkusil, celé léto plýtvá vodou a riskuje choroby listůZdroj: abcMedia (vlastní tvorba)
Článek byl publikován 16.10.2026 04:52
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