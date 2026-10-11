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Oslava monarchie: 500 let od nástupu Habsburků si v Praze připomene i následník trůnu

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Zatím poměrně nenápadně se v Praze chystá připomínka rovných 500 let od chvíle, kdy vládu nad českým královstvím převzali na další čtyři století Habsburkové. Jak avizují pořadatelé, akce proběhne za účasti „současné hlavy dynastie a vnuka posledního českého krále, Jeho císařské a královské Výsosti Karla Habsbursko-Lotrinského, arcivévody rakouského“. Hlavní částí programu je slavnostní mše v
profimedia-0436258011

profimedia-0436258011

Zdroj: Karel Habsbursko–Lothrinský. Foto: TASR / Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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