Oskar Hes promluvil o životě po StarDance. Kromě pozornosti fanoušků ho překvapilo i chování prodavačů

Oskar Hes se ke svému vítězství ve StarDance vrací s nadhledem. Popsal, jak se po finále změnily i jeho obyčejné nákupy.
Oskar Hes, který v prosinci roku 2024 ovládl třináctou řadu taneční soutěže, dnes popisuje hlavně praktickou stránku televizní popularity. Na parketu působil soustředěně a klidně, přestože za sebou měl náročné tréninky a několik měsíců intenzivní práce. Na In-Lifestyle nás ale zaujalo, že ho po skončení pořadu čekala trochu jiná realita: obchodní centrum, lidé, kteří ho poznávali a zastavovali, a nakonec i sleva, kterou sám vůbec nečekal.
Ve StarDance patřil k favoritům už od začátku
Vítězem 13. řady StarDance se Oskar Hes stal 14. prosince 2024. Tančil po boku profesionální tanečnice Kateřiny Bartuněk Hrstkové. Jejich cesta soutěží na České televizi přitom nebyla příběhem nenápadného páru, který by se z kola na kolo zlepšoval a nakonec překvapivě došel až k vítězství. Dobré hodnocení získávali prakticky od prvního večera.
Výborně jim vyšlo také semifinále. Za rumbu dostali plný počet bodů a potvrdili, že do závěrečných bojů vstupují jako jeden z nejsilnějších párů. Nejvyšší hodnocení poroty získali v sedmi z devíti večerů před finále, dohromady nasbírali 304 bodů. O jejich vítězství se tak rozhodovalo mezi třemi finalisty, ale rozhodně nešlo o náhodný úspěch.
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Latina mu byla bližší, ale dařilo se mu i ve standardu
Přestože Oskar Hes pochází z taneční rodiny, klasické párové tance pro něj nebyly samozřejmostí. V rozhovoru pro Novinky přiznal, že mu byla bližší latina. Před StarDance se totiž věnoval hlavně folklornímu tanci, hip hopu a street dance. Do tanečních nechodil a tančit v páru s partnerkou pro něj představovalo něco úplně jiného než pohyb, na který byl zvyklý.
Proto je zajímavé, že se mu dařilo také ve standardních tancích. Už na začátku soutěže zaujal valčíkem a ve třetím kole získal za další valčík nejvyšší hodnocení večera. Ve finále si s Kateřinou vybrali sambu jako latinskoamerický tanec, waltz ze standardní kategorie a jive, který patřil k jejich nejúspěšnějším vystoupením. Čtvrtým číslem byl freestyle.
Sám Hes přitom v průběhu soutěže přiznával, že StarDance je mnohem náročnější, než čekal. Trénoval několik hodin denně, někdy i čtyři až osm, a kromě fyzické únavy na něj doléhal také tlak živých přenosů a očekávání diváků. Dokonce popisoval, že teprve kolem pátého či šestého kola si začal na televizní pozornost zvykat a dokázal se do své role soutěžícího lépe ponořit.
Po vítězství přišly plesy i nové pracovní příležitosti
Úspěch ve StarDance nezůstal jen u televizní trofeje. Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková po skončení soutěže dostávali nabídky na společenské akce a vystoupení. V červnu 2025 tanečnice pro iDNES uvedla, že společně zvládli čtrnáct plesů a další akcí byl Mezinárodní den tance, během něhož v několika městech učili lidi speciální choreografii na skladbu Monkey Business. Vytvořili ji společně. Dvojice se objevila také na StarDance Tour, kde se znovu setkala s dalšími účastníky třinácté řady.
Po vítězství ho také začalo poznávat více lidí. Dobře je to vidět na historce z nákupního centra, kterou vyprávěl v M.K. Show. Tam popsal, že cesta na vánoční nákup mu běžně trvá zhruba 15 minut. Po vítězství se musel nákupním centrem prodírat asi hodinu a půl. Ne proto, že by všude stál ve frontách. Lidé ho poznávali, zdravili a chtěli se dát do řeči.
Ještě podivnější moment přišel v obchodě s kosmetikou. U pokladny mu vyšla nižší částka a on si nejdřív myslel, že se někdo spletl. Prodavačka mu ale podle jeho slov řekla, že dostal slevu pro vítěze StarDance. Taková maličkost někdy popíše dosah pořadu přesněji než dlouhé řeči o popularitě. Člověk, kterého diváci pár týdnů sledovali v sobotu večer, je pro ně najednou skoro známý, i když ho znají jen z obrazovky.
Jeho pomyslné kralování se ale pomalu chýlí ke konci. Čtrnáctá řada StarDance už běží a nového vítěze či vítězku poznáme 12. prosince 2026. Do té doby zůstává Oskar Hes posledním držitelem titulu krále tanečního parketu.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Oskar Hes o vítězství ve StarDance, které mu změnilo každodenní život: Slevy v obchodě i fanoušci na ulici byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.