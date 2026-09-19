Ortega zpochybnil UFC. Mimo organizaci jsou bojovníci, kteří by nás zmlátiliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ortega zpochybnil UFC. Mimo organizaci jsou bojovníci, kteří by nás zmlátili
Tereza Bledá prošla domácí scénou jako mimořádný talent a do UFC vstoupila bez profesionální porážky. Tři...
Ilia Topuria oznámil, že má za sebou poslední lékařské testy a hlásí návrat. Současně naznačil, že s...
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Patrik Kincl se po dvou výhrách vrátil na druhé místo střední váhy OKTAGONu. Pokud chce znovu bojovat o...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →