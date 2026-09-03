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Orlická přehrada je na historickém minimu, pod hladinou se ukrývalo Moravcovo peklo i příběh skautského odbojáře

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Dennívýzva
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Letošní sucho zasáhlo Orlickou přehradu způsobem, který nemá v historii jejího provozu obdoby. Hladina vody klesla o plných 15 metrů na dosud nejnižší kótu…
Zvíkov_2orlik

Zvíkov_2orlik

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