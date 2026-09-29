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Orlen Unipetrol se bouří proti mimořádné dani. Varuje před zásahem do investic i energetické bezpečnosti

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Miliardy určené na modernizaci českých rafinerií, jejich bezpečnost a přechod k nízkoemisní výrobě mohou…
Petrochemie, FOTO: Orlen/ se souhlasem

Petrochemie, FOTO: Orlen/ se souhlasem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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