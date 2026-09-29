Originální smaltovanou ceduli poznáte podle tří detailů, které reprodukce nikdy nenapodobí. Rozdíl v ceně je přitom tisícový

Když v létě 2026 padlo v americkém aukčním domě Morphy kladívko na porcelánové reklamní cedule z první poloviny minulého století, celkový obrat přesáhl 40 milionů korun. Ve stejných měsících se v českých online aukcích prodávala prvorepubliková cedule Schichtova mýdla za 3 750 Kč a smaltovaný nápis „Železniční lékař“ za 4 500 Kč. Mezitím si kdokoli mohl v tuzemském e-shopu objednat novou ručně šablonovanou smaltovanou tabulku za necelé dva tisíce. Rozdíl mezi dekorací a sběratelským kusem přitom nespočívá v tom, jak cedule vypadá zepředu. Rozhoduje trojice fyzických stop, které moderní výroba nedokáže věrohodně napodobit najednou.
Průřez odštěpem: sklovitý otisk sta let v peci
Historický smalt vznikal opakovaným výpalem při teplotách kolem 800 °C. Každá barevná vrstva putovala do pece zvlášť: nejprve tmavý základní nános (ground coat), pak krycí barvy, nakonec detaily a nápisy. Výsledkem je sendvičová struktura připomínající geologický řez. Na průlomu nebo otluku jsou vidět jednotlivé vrstvy jako tenké proužky skla, každý s vlastním odstínem. Robert Smith z Robert Smith Studios popisuje, že právě tento průřez patří k nejspolehlivějším orientačním bodům. Novodobé napodobeniny zpravidla stojí na jednovrstvém nánosu nebo digitálním tisku; při odštípnutí odhalí rovnou holý plech. Žádná stylizace stáří tuto vrstvenou stavbu nevytvoří, protože vzniká výhradně opakovaným žárem.
Reliéf barev a hmotnost plechu: co prozradí prsty i dlaň
Druhý kontrolní bod vnímáte hmatem. Tam, kde se na originále stýkají dvě barvy, bývá jemný, ale zřetelný schůdek, odborně „shelving“. Vzniká tím, že každý barevný nános má vlastní tloušťku a vlastní výpal. Přejeďte prstem po hranici dvou odstínů: u pravého kusu ucítíte drobný reliéf, u tisku nebo jednovrstvého smaltu zůstane povrch hladký.
K tomu přistupuje váha. Dobové cedule se vyráběly z tlustšího ocelového plechu, často 1 až 1,5 mm. Moderní reprodukce šetří materiálem; tenčí podklad se pozná už při zvednutí. Kombinace výrazného reliéfu a solidní hmotnosti funguje jako rychlý předfiltr ještě před detailním zkoumáním rubu.
Zadní strana a výrobní značky: tichý svědek pravosti
Rub bývá pro sběratele nejcennějším zdrojem informací. Na zadní straně originálů se objevují:
- Výrobní značky, vypálená nebo vyražená loga smaltoven (Boos & Hahn, Emaillierwerk Gottfried Dichanz a desítky dalších), často umístěná při spodní hraně.
- Přestřiky a stopy smaltu, kapky, nerovnosti, barevné přetoky, které svědčí o ruční manipulaci v dílně.
- Patina kolem montážních otvorů, rez a opotřebení soustředěné do míst, kde cedule visela na hřebících nebo šroubech.
Podle průvodce výrobními značkami od Robert Smith Studios právě zadní strana často rozhodne spor. Uměle vytvořené stáří bývá podezřele rovnoměrné, zatímco skutečná koroze se koncentruje do hran, otvorů a mechanicky namáhaných bodů.
Důležitá výjimka: absence výrobní značky sama o sobě padělek neprokazuje. Řada autentických cedulí opustila smaltovnu bez jakéhokoli označení. V takovém případě je třeba číst ostatní stopy (váhu, průřez, reliéf a charakter opotřebení) jako celek.
Cenový rozptyl v roce 2026: od stokorun po miliony
Aktuální aukční výsledky ukazují, jak široké rozpětí tento segment pokrývá. V českém prostředí se menší lokální kusy pohybují od 1 300 Kč (cedule „Prodej tabáku“ v aukci Einszwei) po 4 500 Kč (smaltovaný štít „Železniční lékař“ u Antiku u papouška). Mezinárodně sběratelsky silné porcelánové cedule z 30. a 40. let dosáhly v červencové aukci Morphy Auctions cen mezi 14 760 a 54 120 USD. Absolutní rekord drží cedule Musgo Gasoline prodaná v roce 2022 za 1,5 milionu dolarů.
Pro srovnání: nová smaltovaná cedule na zakázku stojí v českých e-shopech 999 až 2 199 Kč. Běžný domácí originál tedy převyšuje cenu novodobého výrobku jen mírně, zatímco atraktivní kusy s výraznou grafikou, silnou značkou a ranou datací odskakují o řády.
Sběratel David Suppes na svém portálu dokládá kontrast ještě názorněji: smaltovaný reklamní štít Maggi z let 1900 až 1910 pořídil za 1 400 eur, reklamní tabuli z 80. let od ilustrátora Wolfa Erlbrucha za 150 eur. Stáří, materiálová kvalita a ikonická značka táhnou cenu vzhůru společně.
Jak postupovat, když na půdě objevíte starý smaltovaný nález
Kdo narazí na zapomenutou ceduli ve sklepě nebo v pozůstalosti, měl by dodržet několik zásad. Především: nečistit agresivně a rozhodně nepřetírat. Americká National Park Service výslovně varuje, že barva nanesená na smaltovaný povrch časem odlupuje a poškozuje původní vrstvu. Dalším krokem je důkladná fotodokumentace: líc, rub, hrany, každý odštěp, montážní otvory. Pak porovnání s dosaženými cenami podobných kusů na platformách typu Livebid. A konečně odborný odhad: v Česku nabízí orientační ocenění například Starožitnosti AVA nebo specializovaný výkup stare-veci.cz. U výraznějšího kusu se vyplatí získat víc než jeden názor a neprodávat bez kvalitní fotografie zadní strany.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Morphy Auctions, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková