Organizace chce dostat duševně nemocné do běžných firem. Moravskoslezský kraj patří k nejnáročnějším trhům

Organizace Spirála Ostrava, která pracuje s lidmi s duševním onemocněním, chce v Moravskoslezském kraji začít uplatňovat metodu Individual Placement and Support, zkráceně IPS. Jde o přístup ověřený v zahraničí, jehož cílem je pomoci duševně nemocným najít si a hlavně udržet práci na otevřeném trhu práce, tedy u běžných zaměstnavatelů.
Ředitelka organizace Eva Krestová novinářům vysvětlila, že klíčem k úspěchu je práce se samotnými firmami. „Chtěli bychom začít spolupracovat více se zaměstnavateli. Získávat je pro spolupráci, pro to, aby byli otevření, a přinášet jim informace, které potřebují k tomu, aby byli schopni upravit pracovní podmínky pro lidi s duševním onemocněním," řekla Krestová. Konkrétní úpravy přitom nemusí být dramatické, například flexibilnější pracovní doba nebo možnost častějších přestávek, jak doplnila peer asistentka Lenka Košáková, která má s duševním onemocněním vlastní zkušenost.
Krestová zdůraznila, že metoda IPS je praxí prověřená a zaměstnávání duševně nemocných na otevřeném trhu reálně funguje. Zásadní roli podle ní hraje firemní kultura a ochota zaměstnavatelů přizpůsobit se. Zároveň připustila, že část klientů bude i nadále preferovat chráněné pracovní prostředí, které je na jejich specifické potřeby lépe připraveno. „Otevřený pracovní trh je určitě větší výzvou pro lidi s nějakým zdravotním znevýhodněním. Zároveň ruku v ruce je samozřejmě daleko větší příležitostí, protože je právě otevřený, protože nabízí kariérní vývoj a nabízí pro ně nějaké rovné podmínky, stejně jako pro všechny zdravé lidi," popsala ředitelka.
V průmyslovém Moravskoslezském kraji narážejí snahy o zaměstnávání duševně nemocných na specifické překážky. Firmy s výrobními provozy mívají obavy, které jsou podle Krestové mnohdy spíše domnělé než reálné. „Budeme muset se zaměstnavateli hledat ty příležitosti možná více a možná více komunikovat, co je možné, jaká ta omezení jsou skutečná a jaká jsou jenom myšlená," přiznala.
Košáková upozornila, že návrat do práce závisí také na tom, jak dlouho a intenzivně se člověk léčí. Sama musela po onemocnění znovu budovat denní režim, protože léky i samotná léčba proměnily její dosavadní způsob života.
Kraj, kde Spirála působí, patří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností v Česku. Koncem září bylo v evidenci tamního úřadu práce přes 55 tisíc lidí, téměř 14 procent z nich tvořili lidé se zdravotním postižením. Pro tuto skupinu úřad evidoval 938 volných míst, na jedno místo tak v průměru připadalo více než osm uchazečů.
Zdroj: autorský text / ČTK