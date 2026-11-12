Ořechové skořápky do odpadu nepatří. Vybělí zuby a poslouží na zahrádce

Také už loupete usušené vlašské ořechy na vánoční cukroví? Pak jejich skořápky určitě nevyhazujte do koše. Byla by to velká škoda, protože se dají využít nejrůznějšími způsoby. Můžete je použít do vánočních dekorací, ale také jako drenáž do květináčů a v neposlední řadě i pro svou krásu. Poradíme vám několik triků, jak se skořápkami efektivně naložit.
Rozdrcené skořápky v zubní pastě
Jestliže patříte mezi milovníky přírodních prostředků, tak jistě vás zaujme nápad přidat ořechové skořápky do zubní pasty. Nejprve je ale nutné je rozdrtit na ten nejjemnější prášek. V opačném případě by naopak mohlo dojít k poškození zubní skloviny. Jemný ořechový prášek pak pravidelně přidávejte do zubní pasty. Vaše zuby budou díky tomu bělejší. Namleté skořápky lze také přidat do sprchového gelu a získáte tak přírodní peeling na tělo.
Foto: Pixabay
Odvar na vlasy
Toužíte po lesklých vlasech? Vyzkoušejte starý dobrý zvyk našich babiček, které si připravovaly výluh z ořechových skořápek. Nejenže oživí barvu vlasů, ale také zmírní jejich šedivění. Odvar se nejlépe hodí pro přirozeně hnědé vlasy, čímž podtrhne jejich barvu. Příprava je jednoduchá. Na odvar budete ovšem potřebovat i listy ořešáku královského a zelené slupky z ořechů. Stačí povařit 100 gramů listů nebo slupek v půl litru vody a je hotovo. Nechte extrakt vychladnout, a potom jej vetřete do vlasů, nechte chvíli působit a následně umyjte šampónem obvyklým způsobem.
Ořechové skořápky v zahradě
Pokud máte na zahradě kompostér, vhoďte skořápky jednoduše do něj. Existuje ale i jiné využití. Slupky od ořechů můžete použít coby drenáž do truhlíků letniček, i do květináčů pokojových rostlin. Efektivně tak zabrání přemokření, které některé rostliny nesnáší. Místo kamínků, které se většinou používají jako drenáž, můžete na dno květináčů a truhlíků nasypat právě ořechové slupky. Právě takovým způsobem můžete skořápky použít i v samotných záhonech. Zde je můžete smíchat i s jiným druhem mulče, pokud jich nebudete mít dostatek. Skořápky navíc obsahují prospěšné látky, jako je například vápník, a proto poslouží i jako druh hnojiva.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Ořechové skořápky do odpadu nepatří. Vybělí zuby a poslouží na zahrádce
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