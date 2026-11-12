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Ořechové skořápky do odpadu nepatří. Vybělí zuby a poslouží na zahrádce

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Také už loupete usušené vlašské ořechy na vánoční cukroví? Pak jejich skořápky určitě nevyhazujte do koše. Byla by to velká škoda, protože se dají využít nejrůznějšími způsoby. Můžete je použít do vánočních dekorací, ale také jako drenáž do květináčů a v neposlední řadě i pro svou krásu. Poradíme vám několik triků, jak se skořápkami efektivně naložit.
Ořechy

Ořechy

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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