Nadýchaný ořechový základ, hladká žloutková vrstva a lesklá čokoládovo-ořechová poleva, která na řezu vytváří působivé vrstvení i lákavou souhru textur. Ořechové měsíčky z plechu s čokoládou spojují sytou ořechovou chuť, jemnou sladkost i výrazný čokoládový akcent, takže na podnose okamžitě přitáhnou pozornost každého, kdo má rád poctivé sváteční cukroví bez zdlouhavého vykrajování.
Pečení z plechu s následným vykrajováním tvarů sklenicí představuje praktickou domácí tradici,
která šetří čas zejména v předvánočním shonu, kdy se na stole schází hned několik druhů pečiva. Spojení ořechů, čokolády a vaječné polevy navazuje na osvědčené středoevropské cukrářské postupy, v nichž ořechy dodávají moučníkům plnost, vůni i slavnostní charakter.
Skladba surovin navíc nabízí řadu možností, jak chuť snadno přizpůsobit aktuálním zásobám i osobním preferencím. Mleté ořechy lze obměnit mezi vlašskými, lískovými či pekanovými nebo částečně nahradit mandlemi, čokoládovou polevu doladit špetkou skořice, mletého hřebíčku či kapkou rumu a na posyp zvolit sekané ořechy, mandlové lupínky nebo strouhaný kokos.
Díky efektivnímu způsobu přípravy i úhlednému tvaru měsíčků se toto cukroví skvěle uplatní nejen na sváteční míse, ale také při rodinných oslavách, odpolední kávě, víkendovém posezení s návštěvou nebo jako voňavé pohoštění do krabičky. Na slavnostním stole působí sytě, upraveně a spolehlivě potěší milovníky ořechů i čokolády.
Změklé máslo vyšlehejte s cukrem do nadýchané textury. Přidejte mleté ořechy, mouku a ingredience důkladně zamíchejte. V samostatné míse pak vyšlehejte vaječné bílky se špetkou soli do tuhého sněhu.
Sníh opatrně vmíchejte do ořechové směsi a vzniklé těsto rozprostřete na plech pokrytý pečicím papírem. Těsto uhlaďte a pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 15–18 minut.
Mezitím připravte žloutkovou vrstvu vyšleháním žloutků s moučkovým i vanilkovým cukrem.
Tip: Aby ve směsi nevznikly hrudky, moučkový cukr prosejte.
Upečený korpus vyjměte z trouby a její teplotu ihned snižte na 100 °C. Korpus pak pokryjte žloutkovou vrstvou a pokračujte v pečení dalších 16–17 minut.
Zatímco se pochoutka peče, připravte polevu. V rendlíku smíchejte mléko s krystalovým i vanilkovým cukrem a hořkou čokoládou. Směs zahřívejte 1–2 minuty, dokud se ingredience nerozpustí.
Do vzniklé polevy vmíchejte máslo a po jeho rozpuštění také mleté ořechy. Polevou pokryjte upečenou pochoutku, kterou posypte nasekanými ořechy.
Tip: Při zdobení můžete použít vlašské nebo lískové ořechy či mandle.
Upečenou pochoutku vložte do lednice na 2 hodiny, pak ji z plechu přendejte na rovnou plochu a nakrájejte ji na měsíčky.
Poznámka: Ke krájení vám poslouží sklenice. Nechte se vést postupem níže ve videu.
Ořechové měsíčky z plechu pak servírujte dle potřeby. Aby vám vydržely co nejdéle, uchovávejte je ve vzduchotěsné nádobě, nejlépe v chladné místnosti nebo v lednici.
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VIDEO
Zdroj receptu: Uradi Sama- Ideje za kreativce
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato