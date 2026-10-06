Orchidejím můžete dopřát domácí péči, ale cukr je katapultuje k výšinám. Rozkvetou po něm i ti největší chudáčci. Orchideje vypadají, jako by potřebovaly péči zkušeného pěstitele, ve skutečnosti jim ale často prospívá hlavně pravidelnost. Správná zálivka, dostatek světla, přiměřená vlhkost a rozumné hnojení udělají pro kondici rostliny hodně. Ale když to přece jen nestačí, je tu cukr.
Hnojivo raději slabší než silnější
Pokud chcete orchideji dodat živiny, sáhněte po hnojivu určeném přímo pro orchideje. Doporučuje se používat nejvýše polovinu dávky uvedené na obalu, přičemž během aktivního růstu může být potřeba hnojit častěji než v období zpomaleného růstu. Některé druhy mají navíc v zimě období klidu a tehdy hnojivo vůbec nepotřebují. Praktická rada zní jednoduše: méně je u orchidejí často více. Před hnojením je vhodné rostlinu nejprve zalít čistou vodou. Snížíte tím riziko, že koncentrované živiny poškodí suché kořeny.
Banánová slupka a cukr? Tady pozor
Na internetu najdete recepty, podle kterých stačí nechat banánovou slupku s cukrem přes noc ve vodě a vzniklou tekutinu použít jako domácí hnojivo. Zní to lákavě, protože banánové slupky obsahují minerální látky. Jenže jedna noc je na vylouhování málo. Ideální je nechat slupku 2-3 dny fermentovat, aby se prospěšných látek uvolnilo co nejvíce. Poté jednu lžíci přecezeného roztoku zřeďte jednou dávkou zálivkové vody a zalévejte orchidej jednou týdně.
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Foto: Pixabay
Kořeny potřebují vzduch, ne bažinu
Jednou z nejčastějších chyb při pěstování orchidejí je příliš časté zalévání. Kořeny potřebují nejen vodu, ale také vzduch. Pokud substrát zůstává dlouho mokrý, může docházet k jejich poškození a následně k hnilobám. Stejně důležitá je cirkulace vzduchu. Vlhké prostředí společně se špatným prouděním vzduchu podporuje podmínky vhodné pro houbové a bakteriální choroby. Proto rostlinu nestavte těsně mezi několik dalších pokojovek a po zalévání nenechávejte dlouho vodu v listech nebo v srdíčku rostliny.
Když se objeví skvrny, nečekejte
Podezřelé skvrny, měknutí listů nebo černající části rostliny není dobré přehlížet. Napadené části je vhodné odstranit čistým sterilizovaným nástrojem a orchidej oddělit od ostatních rostlin. U některých problémů může pomoci skořice, která se uvádí jako domácí prostředek s fungicidními vlastnostmi vhodný například k ošetření řezných ran. U rozvinuté choroby však nespoléhejte pouze na kuchyňské prostředky. Vhodnější je přípravek určený přímo pro daný problém a bezpečný pro orchideje. Pozor také na neemový olej. Ten může mít u orchidejí využití proti některým škůdcům a má i určité fungicidní vlastnosti, ale vždy je potřeba dodržet doporučené ředění a sledovat reakci konkrétní rostliny.
Vlhkoměr může být užitečnější než další domácí recept
Pokud vaše orchidej dlouhodobě strádá, vyplatí se místo dalších pokusů zkontrolovat podmínky v místnosti. Jako obecně vhodné rozmezí relativní vlhkosti pro většinu orchidejí se uvádí přibližně 40 až 70 procent. Zároveň ale platí, že příliš vysoká vlhkost bez dostatečného proudění vzduchu může zvýšit riziko houbových problémů. Vlhkoměr tedy může být šikovným pomocníkem. Pokud ukazuje například dlouhodobě velmi suchý vzduch, můžete zvýšit vlhkost v okolí rostliny. Pokud se naopak místnost drží dlouhodobě nad 70 procenty a vzduch téměř neproudí, je čas větrat a podmínky trochu upravit. A jestli orchidej nekvete, nezačínejte automaticky přidávat cukr, banánové slupky ani další domácí směsi. Nejprve zkontrolujte světlo, kořeny, zálivku, teplotu a období růstu. Právě v těchto zdánlivých maličkostech bývá odpověď mnohem častěji než v kuchyňské skříňce.
Zdroje informací: https://www.aos.org/orchid-care/orchid-care-basics/general-orchid-care-basics https://www.aos.org/orchid-care/orchid-pests-and-diseases/fertilizer-burn https://www.aos.org/orchids/articles/humidity-and-vapor-pressure-deficit [https://www.aos.org/orchid-care/preventing-fungal-infections](https://www.aos.org/orchid-care/preventing-funga
Náhledové foto: Pixabay
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