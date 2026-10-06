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Orchidejím můžete dopřát domácí péči, ale cukr je katapultuje k výšinám. Rozkvetou po něm i ti největší chudáčci

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Orchidejím můžete dopřát domácí péči, ale cukr je katapultuje k výšinám. Rozkvetou po něm i ti největší chudáčci. Orchideje vypadají, jako by potřebovaly péči zkušeného pěstitele, ve skutečnosti jim ale často prospívá hlavně pravidelnost. Správná zálivka, dostatek světla, přiměřená vlhkost a rozumné hnojení udělají pro kondici rostliny hodně. Ale když to přece jen nestačí, je tu cukr.
Orchideje

Orchideje

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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