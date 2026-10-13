Orchidejím často škodí stále stejné pěstitelské chyby. Jejich odstranění může rostlinám zajistit květy po celý rok

Abyste doma měli krásně rozkvetlé a pevné orchideje, stačí zvolit vhodnou péči, která zajistí jejich správný růst. Existuje také několik chyb, kterým byste se měli raději vyhnout.
Mezi velice oblíbené pokojové rostliny patří bezesporu i orchideje. Můžete je vidět nejčastěji za okny v mnoha domácnostech. Někteří lidé však stále netuší,
jak by se orchidej měla správně pěstovat, a proto v péči o ni dělají několik zásadních chyb. Kvůli tomu orchidej uvadne nebo nezačne kvést. Toto jsou ty nejčastější chyby při pěstování této květiny. Špatné zalévání orchidejí
Nejčastější otázkou ohledně květin, které lidé pěstují, je to, jak často by se měly zalévat. To se však u každé rostliny liší a nejlepší volbou je zeptat se přímo v květinářství, nebo se podívat na internet a přečíst si více informací.
Orchidej by se neměla nikdy zalévat shora, protože by mohly začít žloutnout listy nebo by také mohla květina umřít. Nejlepším způsobem je nalít vodu do květináče tak, aby byl plný, a orchidej namočit na 10 minut. Využívání druhého květináče
Nikdy květinu nenechávejte dlouho ve vodě. Vždy by to mělo být maximálně na 10 minut, pokud používáte ponorný způsob.
V opačném případě by začaly uhnívat kořeny, žloutnout listy a poté by došlo k uhynutí květiny. Jestliže použijete druhý květináč, měl by být nejlépe průhledný, aby se rostlině dařilo.
Rostlině se nedaří na přímém slunci
I přes to, že některé květiny přímo milují přímé slunce, orchidej mezi tyto milovníky slunečních paprsků nepatří. Rostlinu nikdy nestavte na přímé slunce, protože
by se mohly spálit její listy. Raději zvolte polostín nebo místo, kam svítí sluníčko jen chvíli po ránu. Případně využijte závěsy a orchidej před sluníčkem uschovejte. Fotografie: Pixabay Nepoužívejte rozprašovač k osvěžení
V momentě, kdy byste na orchidej začaly pravidelně používat rozprašovač, časem by se začaly tvořit na listech skvrny. Kvůli nim by květina
začala vadnout a i listy by opadaly. Jestliže byste chtěli květinu osvěžit, dejte mezi listy hadřík namočený ve vodě nebo jednoduše květinu pravidelně zalévejte a nebude potřeba ji osvěžovat. Ostříhávání kořenů, které jsou mimo květináč
Toto je ta největší chyba, kterou byste mohli při pěstování orchidejí udělat. Jakmile z orchideje začnout vést kořeny, které jsou mimo květináč a
rostou do vzduchu, nesmíte je nikdy stříhat. Pokud by se u vaší květiny objevily, můžete se spíše radovat, jelikož je to známka toho, že se o orchidej dobře staráte. Stříhání stonku po odkvětu
Někteří lidé stále žijí v omylu a myslí si, že pokud orchidej odkvete a stonek lehce oschne, měli by ho ustřihnout u kořene. To je však velká chyba, jelikož
stonek se nikdy nestříhá úplně dole. Na stonku se totiž časem (při správné péči a hnojení) vytvoří nové květy. Orchidej se po odkvětu seřízne těsně pod místem, z něhož spadl poslední květ. Fotografie: Pexels Výměna květináče ihned po koupi
Pokud si domů přinesete novou orchidej a připadá vám, že je pro ni květináč příliš malý, nedávejte ji do nového. S přesazováním byste totiž neměli příliš spěchat.
Přesun do nového květináče je nutný jen v případě, že kořeny začnou hnít. Jestliže byste přesadili zdravou rostlinu, zbytečně by to vedlo k tomu, že listy změknou a květy rychle opadají. Správně by se měla květina přesazovat až po roce nebo 2 letech.
Zdroj:
Gardenersworld
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Nejčastější chyby při pěstování orchidejí. Vyvarujte se jich a vaše rostliny pokvetou celý rok appeared first on BydlímeÚtulně.cz.