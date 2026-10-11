Orchidej může nádherně rozkvést i několikrát během roku. Rozhodující je správná péče, kterou zvládne také začátečník

Orchidej může nádherně rozkvést i několikrát během roku. Rozhodující je správná péče, kterou zvládne také začátečníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 11.10.2026 07:20
Plastové krabičky jsou oblíbené na přenos uvařených pokrmů do práce nebo do školy. Jejich mytí však není...
Podlahy dostávají v domácnosti nejvíce zabrat. Chodíme přes ně sem a tam a ulpívá na nich spousta nečistot....
Toaletní papír je nezbytnou součástí každé domácnosti. Jeho služby ovšem nemusíme využívat pouze na...
Ocet bývá v mnoha domácnostech pouze jako přísada do jídla. Využívat ho však můžete i k tomu, abyste doma...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Některé pokojové rostliny představují skutečný domácí poklad. Fungují totiž jako přirozené čističky okolního vzduchu
- Majitelům domů hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Na jednu povinnost před zimou mnozí zapomínají
- Bílý ocet dokáže vrátit podlahám ztracený lesk. Účinný domácí čistič lze připravit snadno a za pár korun
- Dům uprostřed lesa ze starých palet: Misha si k němu sám vyrobil i kamna na vaření a stavba ho nestála skoro nic