Oranžově zbarvené potraviny přinášejí organismu řadu benefitů. Podporují obranyschopnost a pomáhají čelit zánětům

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Oranžově zbarvené potraviny přinášejí organismu řadu benefitů. Podporují obranyschopnost a pomáhají čelit zánětůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Oranžové potraviny obsahují beta-karoten, který prospívá zdraví v mnoha ohledech. Posílíte obranyschopnost organismu, vyzrajete na záněty, rychleji budete hubnout, posílíte zdraví očí a zpomalíte proces stárnutí.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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