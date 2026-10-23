Opuštěný dům z aukce pořídili za 16 000 Kč. Manželé z Missouri teď do něj vcházejí renovovanými dveřmi od stodoly

Dům, na který Feldscheovi narazili v aukci, zpočátku vůbec neopravovali. Tři víkendy po sobě z něj vynášeli starý nepořádek a uklízeli ho postupně shora dolů. Podle serveru The Sun se tahle fáze ukázala jako zásadní, protože teprve v prázdném domě manželé pochopili, jak je uspořádaný, kam do něj dopadá denní světlo a jaký má charakter.
Kohoutky, tapety, drobné stavební opravy: první účet za 9 000 Kč
Samotná přestavba začala u malých, ale zásadních závad. Na řadu přišly kapající kohoutky, ošoupané tapety a menší stavební opravy, o jejichž rozsahu zveřejněné informace mlčí.
Tahle první vlna úprav vyšla zhruba na 9 000 Kč.
Od začátku manželé natáčeli celou proměnu na TikTok, kde si rychle získali početné publikum. Sledující se začali ptát, jak se dá stavět a zařizovat levně, a Feldscheovi kvůli nim začali sdílet úsporné tipy.
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Jejich hlavní doporučení míří k recyklovaným materiálům a kutilským postupům, které nevyžadují najímat řemeslníky na každou drobnost. V jejich vlastním domě se to projevilo na dvou viditelných místech.
Stěny dostaly levné tapety v neutrálních odstínech, které podle podkladu neurčují styl místnosti a nechávají vyniknout ostatní prvky. Původní kuchyňské skříňky manželé nevyhodili, jen je přetřeli, a zastaralé povrchy tím dostaly svěží, modernější vzhled. Ceny jednotlivých položek ani spotřebu materiálu ale nezveřejnili, takže divák si jejich rady nemůže přepočítat na vlastní byt a tipy zůstávají spíš obecným návodem než kalkulací.
Vchod z dveří od stodoly a veranda pro ranní kávu
Celý interiér pojali rustikálně. Podle webu LankaTimes ponechali část původních dřevěných prvků a doplnili je přírodními materiály, čímž vytvořili útulné prostředí. Nejnápadnějším kusem jsou zrenovované dveře od stodoly, které dnes slouží jako vstupní.
K tomu přidali vintage svítidla a plyšový nábytek. Nejvíc péče dostala zadní veranda s výhledem na okolní stromy a krajinu. Manželé na ni umístili pohodlné posezení odolné proti povětrnostním vlivům a veranda se brzy stala jejich oblíbeným místem, kde pijí ranní kávu a sledují západ slunce.
Stejná částka za koupi i za celou přestavbu vyvolává otázky
Podle dostupných zpráv stál samotný dům 16 000 Kč. Na konci příběhu se tatáž suma objevuje znovu, tentokrát jako celková cena celé přestavby. Že by se obě částky shodovaly do koruny, je možné, zdroje to ale nijak nekomentují.
Když od celkové ceny přestavby odečteme 9 000 Kč za první opravy, zbývá zhruba 7 000 Kč. Z nich by musely být zaplacené tapety, barva na skříňky, renovace dveří od stodoly, vintage svítidla, nábytek i venkovní posezení na verandu. Na tolik položek je to tak málo, že u jedné z obou šestnáctitisícových částek je na místě opatrnost.
Původní zprávy navíc mluví o luxusním bydlení, popsané materiály, tedy levné tapety, přetřené skříňky a recyklované kusy, ale odpovídají spíš útulnému venkovskému domu. Rozlohu, počet místností ani dobu, po kterou přestavba trvala, zveřejněné informace neuvádějí.