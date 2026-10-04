Optika k domu zadarmo pro 14 tisíc českých domácností. T-Mobile staví z dotace 1,25 miliardy, ověřte svou obec

Operátor plán oznámil 9. července 2026. Peníze pocházejí z první výzvy programu OP TAK zaměřené na vysokorychlostní internet a míří do takzvaných bílých míst, kam se komerčně táhnout optiku dlouhodobě nevyplatilo. Domácnosti o podporu nežádají, stavbu řídí T-Mobile a dokončit ji má nejpozději do poloviny roku 2029. Pro lidi v dotčených obcích to znamená až tři roky nejistoty, protože pořadí obcí zatím nikdo nezveřejnil. Podle vlastních údajů už T-Mobile zpřístupnil vysokorychlostní internet 1,4 milionu domácností. Dotovaná výstavba k tomu přidá zhruba jedno procento.
Za sedmi regiony z tiskové zprávy je nejméně jedenáct okruhů měst
Tisková zpráva T-Mobilu vyjmenovává Karlovarsko, Trutnovsko, Pardubicko, Šumpersko, Ostravsko, Brněnsko a k tomu obecně východ republiky. Přesnější mapu dávají projektové kódy, které operátor zveřejnil na svém webu, od IO 1 až po IO 27. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve veřejné konzultaci popsalo intervenční oblasti. Když se s nimi kódy spárují, vychází nejméně jedenáct okruhů měst, kterých se dotovaná stavba dotkne.
Některé z nich by čtenář tiskové zprávy vůbec nehledal. Okruh od Sušice přes České Budějovice po Třeboň ani okruh Frýdlant, Liberec, Turnov a Jilemnice pod žádný ze sedmi oficiálních názvů nezapadá. Obráceně chybí Karlovarsko, které zpráva jmenuje jako první, ve spárovaných okruzích úplně. Výčet proto není konečný a jako jistý vodítko slouží jen pro uvedené oblasti.
Ostatní okruhy vedou přes Hořice, Nový Bydžov a Hradec Králové, přes Vrchlabí a Trutnov a přes Opavu, Odry, Ostravu a Český Těšín. Dál se staví v okruhu Krnov, Bruntál, Rýmařov a Šternberk, v okruhu Konice, Prostějov a Olomouc a v okruhu Králíky, Šumperk, Zábřeh a Jeseník. Na seznamu jsou také Mohelnice s Litovlí a Uničovem, Boskovice s Moravskou Třebovou a pás od Lipníku nad Bečvou přes Vsetín po Rožnov pod Radhoštěm.
Dobře pokrytá je v Pardubickém kraji jen necelá třetina sídelních jednotek
Program OP TAK míří tam, kde pevné připojení nesplňuje stanovené rychlostní parametry. Podle zprávy Českého telekomunikačního úřadu za rok 2024 měly sítě s velmi vysokou kapacitou (VHCN) pokrytých 55,6 % českých domácností. Čistá optika až do domu nebo budovy (FTTH/B) dosahovala jen ke 40,6 % z nich. Česko tak dál zaostává za průměrem Evropské unie.
Na úrovni základních sídelních jednotek vypadá situace hůř. Data ČTÚ z konce roku 2025 ukazují, že 28,1 % z nich mělo přípojky o rychlosti 100 Mb/s a vyšší na méně než pětině adres. Ve více než čtvrtině sídelních jednotek tedy rychlé pevné připojení chybí nejméně čtyřem adresám z pěti.
Přepočet z otevřených dat ČTÚ srovnává kraje podle podílu sídelních jednotek, kde má připojení 100 Mb/s a vyšší aspoň 80 % adres. Celostátně tuto hranici splňuje 53,9 % sídelních jednotek. Nejhůř je na tom Pardubický kraj s 29,7 %, tedy zhruba s polovinou celostátní hodnoty, a po něm Královéhradecký s 34,7 %. Karlovarský a Zlínský kraj mají shodně 37,7 %. Moravskoslezský je na 41,5 % a Olomoucký na 45,4 %, oba tedy také pod průměrem.
Ze všech krajů, kam dotace míří, je nad průměrem jen Jihomoravský s 63,5 %. Brněnsko v tiskové zprávě proto nejspíš označuje slabší části kraje mimo Brno, které je pokryté výrazně lépe.
Až 2 Gb/s na přípojce, která nezavazuje k odběru služby
Bez poplatku je zřízení optické přenosové sítě k domu a standardní instalace přípojky. Samotný internet, tedy službu T Fiber, si domácnost objednává a platí zvlášť, a to až ve chvíli, kdy je přípojka hotová. Slovo „zdarma“ z titulků se tak týká stavby a účet za připojení domácnosti zůstává. Hotová přípojka přitom k odběru služby nezavazuje.
U dotovaných projektů T-Mobile slibuje rychlost až 2 Gb/s. Domácnost, která dnes surfuje přes starou DSL linku rychlostí jednotek megabitů, by si polepšila řádově. Výzva sama ovšem jako minimum požaduje v kategorii A rychlost 150/50 Mb/s. V kategorii B je to 1 Gb/s pro stahování a 200 Mb/s pro odesílání. Závazné jsou tyto minimální hodnoty, 2 Gb/s je horní hranice nabídky.
Na každou domácnost v projektu připadá v průměru kolem 89 tisíc korun dotace. Toto číslo vychází z podělení zhruba 1,25 miliardy korun pro T-Mobile přibližně 14 tisíci domácnostmi. U bytových domů může stavba začít až po souhlasu majitele domu nebo společenství vlastníků jednotek.
Dva kroky k ověření adresy a e-mail pro obce mimo výzvu
Ověření začíná u obce. Nejdřív zjistěte, jestli vaše obec nebo její část leží v některé z podporovaných intervenčních oblastí podle podkladů ministerstva průmyslu a obchodu. Potom zadejte konkrétní adresu do kontroly dostupnosti optiky na webu T-Mobilu. Druhý krok je nutný, protože obec v seznamu ještě nezaručuje, že kabel povede až k vašemu domu.
Když obec v seznamu chybí, u této už schválené výzvy se toho moc změnit nedá. Podporované oblasti jsou vymezené předem a projekty mají přidělené registrační kódy. T-Mobile ale není jediný příjemce. CETIN na svém webu zveřejňuje 25 projektových oblastí v OP TAK a na jeho infrastruktuře staví služby O2 i další poskytovatelé. Celková alokace výzvy byla navýšena na 5,5 miliardy korun a podíl T-Mobilu z ní tvoří zhruba 23 %, tedy necelou čtvrtinu.
Pro další kola zůstávají otevřené dvě cesty. Starostové a zástupci obcí mohou poslat podnět na adresu pokryti@ctu.cz, kterou ČTÚ provozuje pro hlášení nedostatečného pokrytí. Obce, které chtějí budoucí výstavbu řešit přímo s operátorem, najdou na webu T-Mobilu samostatný formulář.