Opravdu efektivně nabíjet telefon umí jen málokdo. Existují triky, které snadno prodlouží životnost jeho baterie

Nabíjení mobilního telefonu je už zcela reflexivní činnost, nad kterou většinou moc nepřemýšlíme. Při potížích pak nadáváme na baterii, kabel nebo samotný přístroj.
Problém je ovšem v tom, že za zhoršení stavu mohou v mnoha případech naše návyky. Proto se vyplatí otestovat některé další postupy. Ty nejen přinesou rychlejší nabíjení, ale navíc prodlouží životnost samotné baterie.
Pravdou totiž je, že baterie mobilů prošly několika revolucemi a dříve oblíbené postupy jim moc nepomáhají. Na jinou technologii je zkrátka potřeba jiný přístup. A doby samostatných baterií jsou už navíc pasé. Peklo nočního nabíjení mobilů
Také patříte mezi lidi, kteří nechávají telefon v nabíječce po celou noc? Pak si pravidelně snižujete životnost celé baterie a platí to i pro zcela nový telefon. Proč tomu tak je? Noční nabíjení je totiž tzv. kapkové.
Kapacita neustále kmitá mezi plným nabitím a 99 %. To se opakuje i několikrát, a vzniká tak velké množství tepla. Když se to ještě spojí s vyšší teplotou v místnosti, poškození baterie je při dlouhodobém trendu prakticky zaručeno. Fotografie: Pixabay
Ano, je to velmi pohodlné. Cenou bude ale rychlejší nutnost pořízení nového telefonu, protože už je nelze koupit samostatně.
Velmi příhodné jsou proto chytré nabíječky. Případně aplikace, které nedovolí nabití nad určitou míru – ideálně 80 %. Nejlepším postupem je ovšem nikdy nenabíjet telefon déle než 2 hodiny v kuse.
Vyhněte se až moc levným nabíječkám
Samostatnou a zcela adekvátní nabíječku dostanete prakticky ke každému novému telefonu. Problém může být u těch bazarových neb zakoupených přes inzerát. Obvykle vám prodejce nabídne něco „supervýhodného“.
Tyto modely jsou ovšem jak z nevalných materiálů, tak nevalně vyrobeny. Kromě špatného nabití tak představují riziko pro celý telefon. Jakmile zjistíte, že se telefon nepřirozeně zahřívá, bude obvykle na vině právě kabel. Pozor na teplotní extrémy a výkyvy
Veškerá elektronika – tedy nejen telefony – je navržena na optimální teplotní rozsah. To znamená absenci mrazu a také vedra, ideálně 0–25 stupňů Celsia.
Škodí jak extrémní výkyvy, tak například nabíjení na kamnech nebo na přímém slunci. K teplu generovanému elektřinou tak přibývá i to od slunce. Zvláště v létě tak držte svůj smartphone spíš ve stínu, nejhorší je palubní deska. Žádné plné nabíjení ani plné vybíjení
Toto je starý zvyk, který se zachoval z předchozí generace baterií. Bohužel moderním lithiovým naprosto nesvědčí. Jsou nastaveny na několik stovek nabíjecích cyklů, tedy od plného vybití po plné nabití.
Dříve bylo nutné tzv. formátování, tedy několik plných vybití a nabití. Dnes to neplatí a lithiové baterky fungují nejlépe tehdy, když je jejich kapacita mezi 30–80 %. Z toho plyne, že je mnohem lepší nabíjet je trošku každý den, nikoli hodně nárazově.
S nabíjením tedy nečekejte na poslední chvíli. Mnoho lidí vnímá hladinu 100 % jako indikátor bezpečí, životnosti stroje to však neprospívá. Průběžné drobné nabíjení zatíží telefon násobně méně než cesta od nuly až na maximum.
Nabíjecí cykly vám tak budou ubývat mnohem pomaleji. A protože je baterie dnes integrovanou součástí telefonu, oddálíte tak snadno i nákup nového telefonu. Jednoduchá změna přístupu se tak dlouhodobě vyplatí.
Zdroj:
Porady Interia
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Opravdu efektivně nabíjet telefon umí jen málokdo. Existují triky, které snadno prodlouží životnost jeho baterie appeared first on BydlímeÚtulně.cz.