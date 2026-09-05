Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Oprava promenády u liberecké přehrady se zpozdí. Může za to staleté dno kanálu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oprava promenádní cesty kolem liberecké přehrady nabírá další zpoždění a prodražuje se. Město uzavřelo v pořadí již třetí dodatek smlouvy, který posunuje termín otevření…
lib harcov

lib harcov

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Česká vědkyně dostala přes 36 milionů na výzkum středověkého otroctví
Česká vědkyně dostala přes 36 milionů na výzkum středověkého otroctví
Tragédie hrozí i v Česku. Hasiči zkontrolovali stovky nočních podniků, našli přes 2300 závad
Tragédie hrozí i v Česku. Hasiči zkontrolovali stovky nočních podniků, našli přes 2300 závad

Po tragickém silvestrovském požáru baru ve švýcarském Crans-Montana spustili čeští hasiči plošné kontroly...

Celorepubliková akce ADAM v Libereckém kraji: Policisté odhalili alkohol u mladistvých i drogy
Celorepubliková akce ADAM v Libereckém kraji: Policisté odhalili alkohol u mladistvých i drogy

Zástupci policie a dalších institucí zkontrolovali během letních prázdnin v Libereckém kraji stovky lidí i...

Obchodník vám může odmítnout 51 mincí. U české hotovosti platí pravidlo, které překvapí i zkušené zákazníky
Obchodník vám může odmítnout 51 mincí. U české hotovosti platí pravidlo, které překvapí i zkušené zákazníky

Máte doma sklenici plnou drobných a rozhodnete se s nimi zaplatit větší nákup? Pokladní je za určitých...

Archeologové pod ruinami opavské Slezanky odkryli středověké sklepy i zbytky domu ze 13. století
Archeologové pod ruinami opavské Slezanky odkryli středověké sklepy i zbytky domu ze 13. století

Demolice bývalého obchodního domu Slezanka v Opavě otevřela archeologům okno do středověku. Od května do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.