Oprava mostu na Sokolovsku se protáhne, odhalily se větší škody, než se čekalo

Řidiči jedoucí po silnici III/1812 mezi Chodovem a Sokolovem si budou muset na objízdné trasy zvykat déle, než se původně počítalo. Oprava silničního mostu u Vintířova na Sokolovsku se protáhne až do prosince, protože stav mostní konstrukce se po zahájení prací ukázal jako výrazně horší, než předpokládal projekt.
Po odstranění betonu se ukázalo, že kotvy, výztuže i nerovnosti mezi nosníky vystupují více, než projekt předpokládal. Mluvčí Krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk vysvětlil, že most přes Chodovský potok vyžaduje rozsáhlejší zásahy, konkrétně sanaci boků nosníků a spár mezi nimi, ošetření odhalené výztuže a doplnění ochranné výplně kolem předpínacích lan. Navíc bude nutná silnější vyrovnávací vrstva.
Statický přepočet k tomu přidal další položky, odbourání a nové vybetonování osazení ložisek, doplnění kotvení a úložných prahů. Konstrukci dlouhodobě poškozovalo zatékání vody, působení mrazu a koroze výztuže v místech s nedostatečnou ochrannou vrstvou betonu. Modernizace proto zahrnuje kompletní výměnu mostního svršku, opravy nosné konstrukce, sanaci spodní stavby, nové izolace, římsy, asfaltové vrstvy vozovky i svodidla.
Uzavírka úseku mezi Vřesovou a Vintířovem platí od 1. června, přičemž původně měla skončit na podzim. Úsekem denně projede v obou směrech průměrně 1628 vozidel, objízdné trasy pro osobní i nákladní dopravu vedou přes Chodov. Stavbu provádí společnost Viamont Servis a hradí ji Karlovarský kraj. Původní rozpočet opravy činil 19,7 milionu korun, o kolik ji vícepráce prodraží, zatím není jasné.
Krajští silničáři mezitím hlásí i dobré zprávy. Minulý týden se provoz vrátil na most mezi Jelením a Novými Hamry na Karlovarsku, kde oprava skončila v termínu. Práce pokračují v Perninku a u Jenišova. U dokončené modernizace mostu v Dubině evidují správci vady a nedodělky, které musí zhotovitel odstranit. Vaněk doplnil, že ostatní stavby končící na podzim jsou prozatím bez zdržení a komplikací.
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