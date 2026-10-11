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Opozice převezme vedení Božího Daru, Horníkovo sdružení končí

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Sdružení dlouholetého starosty Jana Horníka Náš domov Boží Dar definitivně končí, ve volbách nezískalo žádný mandát. Horník, který vedl město od roku 1990, letos kandidoval už jen na posledním místě kandidátky. Ta ani obměněná podporu nezískala.
Opozice převezme vedení Božího Daru, Horníkovo sdružení končí

Opozice převezme vedení Božího Daru, Horníkovo sdružení končí

Zdroj: Boží Dar
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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