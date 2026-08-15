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Opozice má slabý marketing, žádného lídra a bojuje sama se sebou. U ANO se má co učit

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Česká opozice neprohrává obsah. Prohrává architekturu pozornosti, a zatím si toho ani nevšimla.
Opozice má slabý marketing, žádného lídra a bojuje sama se sebou. U ANO se má co učit

Opozice má slabý marketing, žádného lídra a bojuje sama se sebou. U ANO se má co učit

Zdroj: Pirátská strana/ Creative Commons / CC BY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kontext24

Kontext24.cz přináší publicistické články, komentáře a analýzy zaměřené na domácí i zahraniční politiku, ekonomiku a společenské události. Nezaměřuje se pouze na samotné zprávy, ale především na jejich širší souvislosti, dopady a možné scénáře dalšího vývoje.Vedle aktuálních témat se věnuje také...

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