Opozice má slabý marketing, žádného lídra a bojuje sama se sebou. U ANO se má co učit

Pět stran, pět předsedů, pět komunikačních center, pět ego. Na druhé straně jeden muž s telefonem a 477 tisíci sledujícími na síti X. Andrej Babiš nepotřebuje stranickou mašinu, nepotřebuje koordinační porady ani sdílený kalendář příspěvků. Je sám sobě médiem, sám sobě značkou, sám sobě kampaní. A opozice? Ta si mezitím volí nové předsedy, hledá novou identitu a doufá, že se to nějak srovná. Nesrovná.
Jeden vysílač proti pěti šumům
Nejdříve čísla, protože dojmy lžou. Andrej Babiš má na X 477,9 tisíce sledujících. Oficiální účet jeho hnutí ANO 2011? Směšných 191 sledujících. Přečtěte si to znovu: sto devadesát jedna. To není chyba v rešerši, to je politická realita. ANO jako institucionální značka na této platformě prakticky neexistuje. Veškerá síla teče jedním kanálem, osobním profilem premiéra.
A teď se podívejte na druhou stranu. Rakušan 165,9 tisíce. Hřib 80,5 tisíce. Kupka 36,2 tisíce. Stranické účty? Piráti 77,3 tisíce, ODS 65,8 tisíce, STAN 37,9 tisíce. Když to sečtete, vypadá to slušně. Jenže pozornost se nesčítá. Pozornost se dělí. Pět středně silných signálů nevytvoří jeden silný, vytvoří šum, ve kterém se běžný volič ztratí dřív, než pochopí, kdo vlastně mluví za opozici.
Babišův konkrétní příspěvek z března 2026 nasbíral 25 tisíc zhlédnutí. Hřibův ostrý příspěvek ze stejného období 23,3 tisíce, solidní výkon. Rakušan v lednu 2026 dosáhl 18,9 tisíce. A Kupka, nový předseda nejsilnější opoziční strany? 2 814 zhlédnutí. To je číslo, které by neuspokojilo ani regionálního zastupitele.
Permanentní restart místo permanentní kampaně
Zatímco Babiš od října 2025 vládne z jednoho centra a každý den převypráví každý konflikt do jednoduché emoce, opozice se zabývá sama sebou. A to doslova:
- ODS si v lednu 2026 zvolila nového předsedu, Martina Kupku.
- KDU-ČSL v dubnu 2026 vybrala Jana Grolicha.
- TOP 09 už koncem 2025 vsadila na Matěje Ondřeje Havla.
- Piráti potvrdili Zdeňka Hřiba v čele.
- STAN drží Rakušana, ale i ten řeší přestavbu značky po odchodu z vlády.
Pět stran, čtyři nová vedení za necelý rok. To není konsolidace opozice, to je politická fikce o jednotě. Energie, která měla jít do budování jednoho srozumitelného protipříběhu k Babišovi, se spaluje ve vnitrostranických volbách, programových komisích a „nových začátcích“. Každý restart znamená měsíce, kdy strana mluví hlavně sama k sobě a o sobě.
Babiš není lepší stratég, je lepší architektura
Tady je potřeba být přesný. ANO nemá zázračný marketingový tým. Nemá geniální strategii pro sociální sítě. Nemá ani funkční stranický účet na X. Co má, je něco mnohem cennějšího: jednoho extrémně silného nosiče pozornosti, který je zároveň předsedou hnutí, premiérem a hlavním mediálním produktem v jedné osobě.
Babiš je současně tvůrce obsahu, distribuční kanál i značka. Opozice proti tomu staví klasické víceúrovňové organizace s koaliční logikou, hodnotovými brzdami a demokratickým rozhodováním. To jsou ctnosti, ne slabiny, ale v boji o pozornost na sociálních sítích jsou to závaží na nohou.
Řečnická otázka: může pět demokratických stran s pěti předsedy a pěti různými tonalitami vytvořit stejnou koncentraci pozornosti jako jeden člověk, který vlastní celé hnutí? Nemůže. A nemusí. Ale musí přestat předstírat, že to jde samo od sebe.
Co je přenositelné a co ne
Opozice se nemá od Babiše učit cynismus ani zacházení s pravdou. Má se učit formu doručení. Tempo. Jednoduchost. Opakování. Osobní videoformáty. Důslednou každodenní distribuci.
Praktické minimum, které by muselo nastat ještě před sněmovními volbami 2029:
- Do roku 2027 vybrat jednoho dominantního vypravěče opozice, ne pět rovnocenných hlasů.
- Zredukovat počet paralelních komunikačních linek.
- Přejít na krátká denní videa a konfliktové vysvětlování místo tiskových konferencí pro nikoho.
- Přestat s permanentním restartem vlastních stran a začít s permanentní kampaní proti vládě.
Volby 2025 ukázaly, že ANO s 34,51 % a 80 mandáty většinu samo nemělo. SPOLU se svými 23,36 % zůstalo nejsilnější opoziční značkou, důkaz, že společná značka má pořád větší váhu než roztříštěné identity. Prostor existuje. Matematika není nepřátelská.
Architektura pozornosti rozhodne dřív než program
Opozice ráda věří, že volby se vyhrávají programem. Že stačí mít lepší argumenty, poctivější čísla, důvěryhodnější experty. Je to útěšná iluze. Volby se vyhrávají tím, kdo dokáže svůj příběh doručit největšímu počtu lidí v nejjednodušší podobě, a opakovat ho tak dlouho, až se stane samozřejmostí.
Babiš to umí. Ne proto, že by byl génius. Proto, že je jeden. A dokud bude opozice pět hlasů hledajících pět identit, bude prohrávat ne na obsahu, ale na doručení. A to je ta nejdražší prohra, protože ji nikdo nevidí, dokud není pozdě.
Zdroj: Kontext24
Autor: Vojtěch Havelka